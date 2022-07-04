烏克蘭證實盧甘斯克全面失守 這意味什麼？

在俄羅斯聲稱「解放」盧甘斯克地區之後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）週日（7月3日）證實，烏軍已經從該地區最後一個堅守的城市利辛斯克（Lysychansk）撤退。利辛斯克的淪陷意味著，整個盧甘斯克地區將落入俄羅斯的控制之下。

澤倫斯基在週日晚間發佈的影片中誓言，要重返利辛斯克，恢復對該地區的控制。他說：「在現代武器供應增加，以及我們戰術的幫助之下，我們必將重返。」

同日稍早，烏克蘭總參謀部在臉書發佈聲明表示，「在爭奪利辛斯克的激烈戰鬥之後，烏克蘭國防軍被迫從其佔領的陣地和防線中撤出」，並稱「我們繼續戰鬥。不幸的是，鋼鐵般的意志和愛國主義不足以取得成功——還需要物質和技術資源。」

利辛斯克是俄羅斯與烏克蘭在烏東的關鍵戰爭目標之一。俄羅斯稍早曾宣布已奪取利辛斯克，盧甘斯克現在完全處於俄羅斯控制之下。根據俄羅斯國際文傳電訊社，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）將奪取盧甘斯克描述為從基輔的統治中「解放」出來。

鼓舞俄軍進取頓涅茨克

烏克蘭軍隊在盧甘斯克已堅守數月，美國全國公共廣播電台（NPR）報導指出，有烏克蘭官員稱，俄軍從砲兵和空軍到彈藥和人員，多方面都具有優勢。烏克蘭總參謀部表示，隨著俄羅斯軍隊從三面逼近，他們面臨著被包圍的風險，在考量安全之下決定撤退。

俄羅斯軍隊自嘗試奪取基輔失敗後，一直集中精力試圖將烏軍趕出烏東頓巴斯地區的盧甘斯克和頓涅茨克。在俄羅斯拿下利辛斯克之前，這座工業大城是烏軍在盧甘斯克的最後堡壘。經過幾週的緩慢推進之後，俄軍全面佔領盧甘斯克給莫斯科帶來了鼓舞，並使得俄軍得以戰場焦點轉移至鄰近的頓涅茨克地區。

美國全國公共廣播電台報導指出，盧甘斯克如今落入俄羅斯手中，頓涅茨克的鄰近地區可能很快也會淪陷。

目前，頓涅茨克由烏克蘭控制的主要城市僅剩克拉馬托爾斯克和斯洛維揚斯克，兩座城市距離利辛斯克僅約50英裡。過去數個月以來，兩座城市一直遭受俄軍的砲擊和火箭彈襲擊。

利辛斯克失守的同日，斯洛維揚斯克也遭到火箭發射器多次的強力炮擊。斯洛維揚斯克市軍民管理部門負責人週日利亞赫（Vadym Lyakh）透過影片表示，這是近來對斯洛維揚斯克最大的一次炮擊。他說：「有多達15處起火，許多人死亡和受傷。」頓涅茨克地區行政當局的一名發言人表示，炮擊造成至少6人死亡，15人受傷。

此前，頓涅茨克的其他主要城市，包括頓涅茨克本身以及馬裡烏波爾，已遭俄羅斯控制了一段時間。 如果這兩座城市再失守，那麼整個頓巴斯地區將被俄羅斯有效控制。美國全國公共廣播電台認為，這相當於普京在一場戰爭中取得了明顯的勝利。

自2014年俄羅斯首次軍事入侵烏克蘭以來，莫斯科支持的分離主義分子一直在頓巴斯的盧甘斯克與頓涅茨克地區，與烏克蘭政府軍作戰。俄烏戰爭前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）宣布承認盧甘斯克和頓涅茨克的分離主義控制地區「獨立」，並命令俄軍執行所謂的「維和」任務，為俄羅斯全面入侵烏克蘭奠定了基礎。

普京長期以來一直珍視生產煤炭和鋼鐵的頓巴斯，該地區主要是說俄語的人口。全面佔領也將給俄羅斯帶來戰略勝利，擴大對烏克蘭東南部的控制，進一步鞏固俄羅斯領土和克裡米亞之間的「陸橋」。

澳總理訪基輔承諾軍援

盧甘斯克失守的同時，澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）週日在基輔會見澤倫斯基。阿爾巴尼斯承諾，將向烏克蘭提供進一步軍事支持，包括裝甲車和無人機。

這是阿爾巴尼斯首次訪問烏克蘭，他在基輔向媒體表示，澳大利亞將向烏克蘭提供「1億的軍事支持」，但沒有說明他指的是美元還是澳大利亞元。這個數字若以澳元計算，將達到6800萬美元（6500萬歐元）。

阿爾巴尼斯還表示，澳大利亞將提供烏克蘭要求的額外軍事裝備，包括14輛裝甲運兵車，20輛布什馬斯特裝甲車和一些無人機。此外，澳大利亞將再對另外16名俄羅斯部長和寡頭實施制裁和旅行禁令，這將使澳大利亞制裁的俄羅斯的總人數達到843人。

肖爾茨：戰爭可能「持續非常久」

針對俄烏戰爭的未來走向，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）週日在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，他認為俄羅斯決定入侵烏克蘭是「在前一年或更早」做出的決定，並補充說，他相信莫斯科「能夠將戰爭持續很長時間」。

此外，肖爾茨還為柏林延遲向烏克蘭提供武器進行了辯護。他說，延遲是因為他們還需要訓練在德國的烏克蘭士兵。

「我們將看到，德國始終是做得最多的國家之一，因為我們現在送過去的，是你可以使用的最先進的技術。」肖爾茨說。

但同時，肖爾茨也承認歐洲國家依賴俄羅斯能源是個錯誤，並形容這是「已經吸取的教訓」。他稱：「 我們早該在整個歐洲投資基礎設施，讓我們有能力應對供應改變的情況」。

（綜合報導）

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