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烏克蘭「羅宋湯戰爭」勝俄羅斯 羅宋一詞源自俄羅斯？

香港01／ 撰文／歐敬洛
聯合國教科文組織（UNESCO）將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。示意圖／Ingimage
聯合國教科文組織（UNESCO）將烏克蘭的羅宋湯烹調文化列入瀕危文化遺產名錄。示意圖／Ingimage

聯合國教科文組織（UNESCO）7月1日，宣布將烏克蘭的羅宋湯列入瀕危文化遺產名錄，讓這場「羅宋湯戰爭」以烏克蘭勝利告終。

UNESCO指出，由於俄羅斯侵略烏克蘭，讓烏克蘭的羅宋湯傳統受到衝擊，因此啟動快速審批程序通過決定。根據聯合國的聲明：「戰爭讓人們及這文化的承載者流離失所，烹飪羅宋湯或種植當地蔬菜，還無法聚集在一起實踐這一元素，破壞了社會和文化的存續。」

烏克蘭多年要求把羅宋湯列入文化遺產，但遭俄羅斯的反對，這次烏克蘭的勝利，可說是俄羅斯所促成。

不過，聯合國亦表示把羅宋湯列入瀕危文化遺產，不代表遺產的排他性或所有權，烏克蘭羅宋湯是大眾料理的其中一個版本。現時被記載着名冊中的，是烏克蘭的羅宋湯，意味烏克羅的羅宋湯正受戰爭威脅，而非羅宋湯被威脅。

羅宋湯起源？

羅宋湯發源於東斯拉夫民族，英語Borscht在東斯拉夫語言原指一種植物，現都成為羅宋湯（菜湯）的名稱。至於中文的「羅宋」則譯於上海吳語對俄羅斯的音譯，因為羅宋湯也有俄羅斯湯的意思。

羅宋湯盛行於東歐及中歐一帶，現是俄羅斯、烏克蘭、波蘭、羅馬尼亞等地的傳統美食，各地的烹飪方式有少許不同。湯由牛肉和各種蔬菜組成，其中根莖類蔬菜和捲心菜占多，並帶着甜菜特有的深紅色。不加肉的也可以加進磨菇一類，成為甜菜湯。

在俄羅斯及烏克蘭，不同的地方甚至會有其獨特的版本，例如肉的種類，加入豆甚至火腿香腸。俄羅斯的「海軍羅宋湯」會把蔬菜被切成方形或菱形，而不是切成絲。

與食物的沿頭爭議不是新鮮事，就像中東國家爭論鷹嘴豆泥是誰發明一樣。中國和朝鮮也曾為泡菜爭吵一番，食物經文化傳承至不同地區，經演化成為當地美食。

延伸閱讀：

烏克蘭羅宋湯獲列入聯合國瀕危文化遺產

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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