俄烏戰爭怎麼收場？季辛吉揭「3種方式」可能結束戰火

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在接受《旁觀者》（Spectator）記者採訪時說，烏克蘭危機可能會以三種方式結束。

季辛吉認為，第一種版本指的是「俄羅斯控制大部分頓巴斯及其主要工業和農業地區」，以及控制「黑海附近的一片土地」，這將是俄羅斯的勝利。

他推測說：「在這種情況下北約的作用將不會像此前認為的那麼有決定性。」

季辛吉認為，第二種方案試圖從已被俄羅斯吞併的克里米亞「向俄羅斯施壓」。

他認為，這種版本可能導致衝突升級。第三種版本規定恢復2月24日前的局勢。

他說，未解決的問題可能將談判進行討論。大概局勢將凍結一段時間。

延伸閱讀：

季辛吉暗示烏克蘭應向俄羅斯讓出土地

俄烏戰爭100天｜烏克蘭應否「領土換取停戰」歐美與基輔各有盤算

文章授權轉載自《香港01》