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俄烏戰爭怎麼收場？季辛吉揭「3種方式」可能結束戰火

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俄烏戰爭怎麼收場？季辛吉揭「3種方式」可能結束戰火

香港01／ 記者許懿安／報導
美國前國務卿季辛吉。圖／路透社資料照
美國前國務卿季辛吉。圖／路透社資料照

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在接受《旁觀者》（Spectator）記者採訪時說，烏克蘭危機可能會以三種方式結束。

季辛吉認為，第一種版本指的是「俄羅斯控制大部分頓巴斯及其主要工業和農業地區」，以及控制「黑海附近的一片土地」，這將是俄羅斯的勝利。

他推測說：「在這種情況下北約的作用將不會像此前認為的那麼有決定性。」

季辛吉認為，第二種方案試圖從已被俄羅斯吞併的克里米亞「向俄羅斯施壓」。

他認為，這種版本可能導致衝突升級。第三種版本規定恢復2月24日前的局勢。

他說，未解決的問題可能將談判進行討論。大概局勢將凍結一段時間。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 季辛吉

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