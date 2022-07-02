變相總動員？俄羅斯徵兵出新招 退伍軍人收到傳票、提高軍餉

與各種預測相反，入侵烏克蘭5個月後，莫斯科仍未宣布總動員。職業軍人、合約制士兵、私營保安和軍事公司雇員都在參戰，自稱獨立的「頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國」徵招的士兵亦不例外。據各種消息來源，俄當局顯然尚未經由總動員方式徵召新兵，而是想法設法招攬臨時兵員，並很有可能會將服兵役者作為下一個目標。

徵召退伍軍人

出於安全考慮，退伍軍人亞歷山大不願意透露自己的真實姓名。他已多年不在俄羅斯生活。然而，他護照上仍是俄羅斯地址，他父母仍住在那裡。最近，父母收到了當地徵兵辦公室寄給兒子的傳票。

亞歷山大說：「從當兵之日起，我就列在該機構名單上，迄今已有20多年。我早已退伍。我不知道這和什麼有關。」這可能是秘密動員。他本人譴責俄羅斯對烏克蘭開戰。他表示，若還在俄羅斯，一旦收到這樣的傳票，他會千方百計盡快出境。

顯然，越來越多的有戰鬥經驗的前俄羅斯軍人正收到傳票。當下，相關話題在俄社交網路VK上廣泛討論，當事人之間相互分享如何最佳應對傳票。安娜在VK網路上寫道：「6月14日，我兒子去了徵兵辦公室。他們看了他的身份證，問他是否想要一份合約。然後，讓他走了。」她是阿昌格爾斯克（ Archangelsk ）一婦女團體成員。

招攬「合約兵」

維權人士亞歷山大·戈爾巴喬夫（Alexander Gorbatschow）向有服兵役義務者提供咨詢服務。戰爭爆發後，尤其近一個月來，他觀察到，對臨時兵員的徵募活動增加了。他指出，「從前，只是有服兵役義務的人和自願服役者會收到詢問，沒有大規模的電話和傳票。」

人權組織「聖彼得堡士兵的母親」負責人帕拉莫諾娃（Oksana Paramonowa）表示，現在，為了更積極尋找自願簽約入伍者，當局正使用以前不常見的手段。

俄羅斯法律規定，18至27歲男子有服兵役義務。出於健康原因不能服兵役的構成例外。在學期間青年可延期入伍。帕拉莫諾娃指出，過去，服兵役者的權利就常受侵犯，今年更出現前所未見的情況。她舉例說，當局徵召最後一年在學學生而不考慮他們的延期權。這位人權活動人士報告說，有健康問題而不能服兵役者也被徵召，「聖彼得堡士兵母親」熱線收到很多這類投訴。

帕拉莫諾娃指出，當局現在還直接與企業聯繫，提供可傳喚職工名單，這在過去很少發生。法律規定，不能對在工作單位收到的傳票置之不理。不過，這位維權人士證實，徵兵辦公室本身不強迫任何人簽署臨時服役合約。

俄羅斯車臣共和國構成例外。俄語網路報紙《內幕人》（ The Insider）最近報導說，在那裡，男子被以綁架、酷刑和刑事訴訟等手段強迫上前線。

人權組織「士兵的母親」證實，這種請況在俄羅斯其他地區不常見。不過，她指出，「有這樣的情況：不施加直接心理壓力，但新招募的士兵在薪酬、福利和工作條件方面遭騙。」很多人向她的熱線投訴說，合約條款未得到遵守，但不少情況是，入伍者在簽字前未細心閱讀合約條款。

軍餉之高史無前例

很多情況下，甚至無需強迫人們去打仗。在流動徵兵站前，目前常見排隊人群。5月底，普亭宣布廢除兵役年齡限制。現在，40歲以上的人也可當兵。不少人的確自願從軍。

一大激勵手法便是高軍餉。有關當局到處刊登廣告，招來有意當兵者。一旦簽下合約，當事人可獲20萬盧布月薪，約等於3500歐元（約新台幣10萬元），高出俄羅斯人平均工資5倍。亞歷山大·戈爾巴喬夫指出，和平時期合約制士兵的正常薪資是25000盧布，約合400歐元（約新台幣1.2萬元）。

不過，廣告並不直接說明，當事人是否得去前線，而只是間接提及。比如，廣告詞末段寫著：「實施特別軍事行動期間，可簽4個月或更長時間合約」。莫斯科把入侵烏克蘭戰爭稱為「特別軍事行動」。

總動員有風險

國際危機小組（International Crisis Group）高級分析師伊格納托夫（Oleg Ignatov）稱，「強迫徵召參加在烏克蘭作戰行動的變相動員並不存在」。西方媒體和軍方官員曾估計在5月9日那天普亭會宣布總動員。他指出，這一情況未發生，但不排除未來發生的可能性。他分析說，迄今，可能是出於政治原因而回避做出這樣的決定，因為，戰爭的消極支持者可能反而會因此迅速成為積極反對者，而俄羅斯領導層擔心發生民怨。

這位專家說，俄軍步兵在頓巴斯攻勢中的缺口迄今由佔優勢的炮兵彌補，但俄軍現有兵力不足以拿下第聶伯羅、敖德薩或基輔等城市。他說，「我們不知道俄羅斯想在烏克蘭走多遠。不過，它並未從其目標和政策上退縮。一旦感覺自己被逼到了牆角，它也可能宣布總動員。」

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