路透：美高官稱尚未發現中國援助俄羅斯

（德國之聲中文網）美國商務部本週稍早指控五家中國公司支持俄羅斯軍工業，並將它們列入貿易黑名單。一名美國高級官員週四（6月30日）向路透社表示，該措施針對的是部分中國公司，並非針對北京，且美國尚未看到中國逃避制裁，或向俄羅斯提供軍事裝備。

「中國並沒有提供物質支持。這是針對一直以來為俄羅斯提供支持的實體的正常業務執行行動。」拜登政府的一名高級官員向路透社解釋。

美國商務部週二（6月28日）以「協助俄羅斯國防和軍工企業」為由，將包括5家中國公司在內的多家企業納入貿易黑名單。《華爾街日報》指出，這是美國政府首次制裁被指控支援俄羅斯入侵烏克蘭的中國公司。

被指控控支援俄軍的五家中國企業包括：香港世捷達物流有限公司（World Jetta Logistics Ltd.)、信諾電子有限公司（Sinno Electronics Co. Ltd.)、金派科技（香港）有限公司（King Pai Technology Co. Ltd.)、維科電子有限公司（Winninc Electronic）及柯奈柯特電子有限公司（Connect Electronic)。

「我們沒有看到中國參與系統性規避或向俄羅斯提供軍事裝備。」該名美國官員向路透社表示，如果發現中國向俄羅斯提供物質支持，中方將面臨制裁等後果，但迄今為止，他們還沒有發現中國在軍事和經濟上公開支持莫斯科。

針對俄羅斯入侵烏克蘭，美國及其盟友發起了一系列的懲罰性制裁措施。中國拒絕譴責俄羅斯的行動，並批評了西方對莫斯科的全面制裁。北京也一直表示，沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍事援助。

中國反應

截至目前，中國方面尚未對路透社報導引述的美國高官說法做出回應。

本週稍早，中國外交部曾針對五家中企被美國商務部列入黑名單表達反對。根據中國官媒《環球時報》，中國駐美國大使館週三（6月29日）曾表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，一直以來為勸和促談發揮著建設性作用，「未向有關衝突方提供軍事援助」。

同日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上針對美國的制裁回應稱，中俄之間進行的是正常能源與經貿合作，中國企業的合法利益不應受到損害。趙立堅批評美方對他國「實施單邊制裁和所謂『長臂管轄』，違反國際法和國際基本準則」，並稱中方一貫堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，將採取必要措施維護中國企業的正當權益。

拜登：不管戰爭多久，都會支持烏克蘭

與此同時，剛剛結束北約峰會的美國總統拜登（Joe Biden）承諾，無論俄烏戰爭持續多久，美國都會支持烏克蘭。

拜登在週四（6月30日）落幕的北約峰會誓言，俄羅斯總統普京對烏克蘭的入侵，「不會以俄羅斯在烏克蘭擊敗烏克蘭而告終」。

「普京認為他可以打敗北約，他試圖削弱我們，以為我們的決心會破裂，但他得到的正是他不想要的。他希望北約『芬蘭化』，結果反而是芬蘭北約化。」拜登表示，「所有同盟」將堅持支持烏克蘭。

美媒Politico指出，儘管拜登宣示了北約的決心，但俄烏戰爭將持續多長時間、西方政府將在多大程度上幫助烏克蘭獲勝，勝利可能會是什麼樣子，這些問題將使盟國之間的公開分歧越來越大。

（路透社、Politico、《華爾街日報》）

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