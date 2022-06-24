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火箭射入家中廚房 烏克蘭男子在旁冷靜刮鬍子
烏俄戰火未息，民眾只好與之共處。近期國外論壇有網友上傳一部影片，影片中一枚火箭射入一名烏克蘭男子家中，男子卻還在火箭旁邊從容的刮鬍子。
據LAD BIBLE報導，一名網友在論壇Reddit上分享一段影片，標題寫著「俄羅斯火箭飛入烏克蘭男子家中」。影片中可以看到，火箭從天花板射入男子家中廚房，所幸沒有引爆。廚房爐具旁邊是男子的浴廁洗手台，男子就在洗手台前方照著鏡子悠閒的刮鬍子。刮完鬍子後，男子還一派輕鬆地告訴掌鏡人，火箭從外面打進家中，更示意用鏡頭拍下天花板被打穿的模樣。
@derhachilive
Повезло,что ничего не взорвалось.♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI
一名網友留言說：「我房間就連有隻蜘蛛我都不敢進去，這老兄竟然在火箭旁邊刮鬍子！」另一名網友則開玩笑地說，如果火箭沒有裝上彈頭，冷卻後拿來做成吊燈一定很酷。不過有趣的是，大多數網友的注意力反而都被室內的裝潢給吸引，紛紛留言問「到底為什麼會把浴室洗手台裝在瓦斯爐旁邊？」
隨後當地官員也到場協助卸除火箭，結束一場虛驚。
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