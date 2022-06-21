澤倫斯基籲施壓俄國 讓非洲進口烏國小麥

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】烏克蘭總統澤倫斯基四處找盟友，這次找上非洲！他在20日對非洲聯盟發表演說，呼籲非洲對俄羅斯施壓，讓烏克蘭的小麥可以出口到非洲。不過非洲國家目前對俄烏戰爭如何選邊站仍在搖擺，在譴責俄羅斯入侵烏克蘭時，有17個非洲國家不願加入，但如黎巴嫩、卡達與利比亞等國都很依賴烏克蘭的小麥。

非洲被綁架？

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基20日發表演說指出，非洲其實在俄烏戰爭中也是受害的人質，因為俄羅斯抵制烏克蘭出口的關係，小麥、化肥開始在非洲國家出現短缺，讓許多民眾陷入飢荒風險。因此，他希望非洲國家能向俄羅斯施壓，解除對烏克蘭從黑海出口原物料的制裁。

澤倫斯基還提到，雖然俄烏戰爭感覺離非洲很遠，但上漲的物價卻時刻影響非洲家庭的生計。不過《英廣》也分析，澤倫斯基上一次在公開發言中提到非洲，已經是10周以前，且非洲國家對於俄烏戰爭的態度分歧，在聯合國譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議中，就有17個非洲國家不願投下贊成票。

小麥為糧食關鍵

不過非洲聯盟近來也開始積極表態，主席薩爾在6月初與普丁進行對話，表示非洲是俄烏戰爭下的無辜受害者，俄羅斯應減緩非洲國家的痛苦；包括突尼西亞小麥49%從烏克蘭進口，利比亞佔比48%，埃及佔26%，中東國家包括黎巴嫩81%、卡達64%，都深受烏克蘭小麥出口制裁影響。

根據《衛報》報導，俄羅斯與烏克蘭正在北頓內次克城僵持不下，烏克蘭國防部透露，俄軍似乎正集結主力，打算在本周末前攻下北頓內次克城；但俄羅斯也反指控烏軍在南部大城敖德薩亂射飛彈。雙方陷入僵局，同時也苦了其他國家。

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