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出口842 萬噸石油 俄國、中國大陸友好盡在不言

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
俄烏戰爭延燒之際，中國加大了俄羅斯石油的的進口量。(Photo on Public Domain Pictures)
俄烏戰爭延燒之際，中國加大了俄羅斯石油的的進口量。(Photo on Public Domain Pictures)

【台灣醒報記者洪瑩霏綜合報導】突破西方經濟制裁，俄國另闢石油出口地！根據BBC於20日報導，俄國上個月出口至中國的石油量達約842萬噸，居中國進口石油國之冠，打敗沙烏地阿拉伯，創下歷史新高。日趨相近的政治理念，加速俄中之間的貿易往來，也凸顯兩國日益友好的情誼。

中國卯力買俄羅斯石油

根據《BBC俄烏戰爭之際，俄羅斯原油進口相較今年五月份增長55%，創歷史新高，取代沙烏地阿拉伯，一躍成為中國最大的石油供應國。

不受新冠疫情和經濟發展限制，中國加大了俄羅斯石油的的進口量，根據中國海關總署統計，上個月中國的進口俄羅斯原油量達約842萬噸，總量比先前進782萬噸阿拉伯石油還要更多。

助俄石油獲利

受西方國家經濟制裁所影響，俄國另闢新徑，既出石油價格折扣，以利開發新客戶。國營煉油巨頭中國石油化工公司(Sinopec)和國營振華石油(Zhenhua Oil)等中國石油公司因此受惠，在俄烏戰爭之際，大大增加俄羅斯石油的進口量。

隨著其他歐洲國家四處尋求替代能源的風潮，俄羅斯的石油收入已經開始減少。根據BBC，若戰爭持續延燒，石油收入銳減的情況恐加劇。

烏克蘭強力譴責

儘管烏克蘭貿易代表卡奇卡（Taras Kachka）出面斥責那些進口俄羅斯石油的國家，並向BBC表示，俄羅斯會利用進口國對石油的依賴，作為勒索他國贖金的手段，但烏國的嚴厲訓斥仍澆不熄中俄日趨深厚的友誼。

根據《BBC》，早在今年二月，中俄兩國就因以抗衡西方勢力為由，抱持著反對北約擴張的相同立場，彼此逐漸靠攏，兩國不僅在政治上取得共識，經濟貿易往來也絡繹不絕，顯示日漸友好的情誼。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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