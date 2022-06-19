西方列強擁護烏克蘭 加速歐洲夢

烏國與歐洲國家共築「歐洲夢」！德國總理奧拉夫·蕭茲於18日表示，G7七大工業國組織表態支持烏克蘭，而英國也於18日加入聲援行列，提供大型軍事訓練支援烏克蘭。此外，前天歐盟提案，建議將烏克蘭納入歐盟候選國名單，面臨侵烏行動。種種跡象顯示，烏克蘭與歐洲國家逐漸靠攏的情勢，與地緣政治的戲劇性轉變。

西方列強大力支持烏克蘭

烏克蘭逐漸向西方勢力靠攏，一方面獲得歐盟支持，另一方面也得到西方列強的協助。據《美聯社》18日報導，G7七大工業國組織決定在即將進行的高峰會上，表態支持烏克蘭，德國聯邦總理奧拉夫·蕭茲表示，會與其他G7領導人一同討論烏克蘭的前景。

除了獲得G7的支持外，根據《美聯社》，英國首相強森也決定大力支持烏克蘭，提供足夠的軍事武器。

繼4月9日初訪烏克蘭後，強森二訪基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基，承諾提供軍事訓練及武器援助。 強森表示與烏克蘭同在，不僅會提供烏國所需的軍事戰略，還會引領「軍事訓練計畫」，預計每120天將約一萬名烏克蘭士兵，送至不特定的國家進行訓練，以抵擋俄羅斯來勢洶洶的攻擊。

地緣政治大變動

據《路透社》報導，隨著俄烏戰爭持續延燒，戰火肆虐，歐盟於17日建議將烏克蘭納入歐盟候選國名單，此舉有望提升烏軍士氣，凸顯俄羅斯入侵後，戲劇性的地緣政治版圖變化。

下週歐盟將進行高峰會議，討論是否該將烏克蘭納入歐盟候選國，若是該提案獲得批准，除了鼓舞基輔士氣外，也顯露俄羅斯因主動發動戰爭，而慘遭西方國家冷落的窘境。

不過，因為民主反貪汙等政策改革，需耗費相當大的心力，實際上加入歐盟恐要再等數年。

實踐歐洲夢

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)宣告，烏克蘭人已經準備好為「歐洲夢」而死，顯示烏克蘭靠攏西方勢力的決心。

烏克蘭總統澤連斯基在推特上表示，烏克蘭人的勇敢，為歐洲帶來創造新自由歷史的機會，堅信所有的努力，最終能夠消除東歐在歐盟與俄羅斯之間的灰色地帶。他認為，雖然目前歐盟成員國的決定仍有待觀察，他仍堅信歐洲強大的實力，他也對烏克蘭與歐洲未來的發展，抱持相當正面的看法。

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