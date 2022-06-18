談「經濟閃電戰」 普亭：所有撤出俄羅斯的西方企業都會被取代

俄羅斯總統普亭周五（6月17日）在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇上發表講話。本屆聖彼得堡國際經濟論壇的主題是「新世界·新機遇」，在西方因為烏克蘭戰爭對俄羅斯采取經濟制裁的背景下，普亭表示莫斯科將會繼續和「那些願意合作的國家」擴大經濟合作。

普亭堅持稱，俄羅斯是「被迫」對烏克蘭採取的所謂「特別軍事行動」，這一行動「雖然艱難，但也是必要的」。他再次強調，相關軍事行動主要目的是「保衛」那些在烏克蘭東部頓巴斯地區生活的俄羅斯族民眾。

普亭在周五的講話中表示，俄羅斯不反對烏克蘭加入歐盟，因為歐盟不是軍事集團。俄羅斯反對的一直是烏克蘭在軍事上的發展，因為這對俄羅斯構成威脅。同時，普亭對烏克蘭加入歐盟是否會為烏經濟增長提供新動力表示懷疑。當天，歐盟委員會做出決定，建議賦予烏克蘭入盟候選國的身份。

在戰爭陰影籠罩下，在普亭家鄉聖彼得堡舉行的國際經濟論壇會場少了很多西方經濟界代表的身影。一些在過去幾屆會議曾經出席的西方企業家和投資者這次沒有參加。

普亭對西方針對莫斯科的制裁措施表示嗤之以鼻。他表示，針對俄羅斯的所謂「經濟閃電戰」從一開始就注定「沒有任何勝算」。他強調俄羅斯人民是強大的，一定能夠應對所有的挑戰。他還呼籲俄羅斯企業增加在本國投資，並表示相信那些撤出了俄羅斯市場的國際企業，比如麥當勞還有微軟，都會被取代。

「我們正在將經濟局勢正常化。我們穩定了金融市場、銀行系統還有貿易系統」，普亭說。

由於目前石油和天然氣價格上漲，俄羅斯在將其銷售市場從歐盟轉向世界其他地區的同時，也獲得了豐厚的收入。盧布兌換美元和歐元的匯率在開戰的四個月以來也一路走高，目前已經達到了數年來的最高水平。

據塔斯社消息，普亭在講話中還表示，單極世界的時代已經終結，多變體系已經成為必然。他指出，這種改變是歷史的自然過程，因為地球文明的多樣性和各種文化財富難以套用固定的政治、經濟及其他模板，由單個中心強加給別國的模板在這裡不起作用了。

他還提到了與中國之間的關系，並強調俄中之間的緊密合作是由中國的潛力決定的，而並非受到「當前地緣政治事件」的影響。

在普亭講話之前，中國國家主席習近平通過視頻方式出席了聖彼得堡國際經濟論壇。他在致辭中指出，當前，世界百年變局疊加世紀疫情，經濟全球化遭遇逆流。國際社會迫切期待實現更加公平、更可持續、更為安全的發展。

習近平表示對中國經濟發展充滿信心，強調中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變。「中國願同包括俄羅斯在內的世界各國一道，共創發展前景，共享增長機遇，為深化全球發展合作、推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。」

（路透社、德新社等）

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