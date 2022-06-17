烏克蘭：從歐盟候選國到成員國還有多遠？

在德國總理蕭茲、法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉結束對基輔的歷史性訪問之後，歐盟委員會周五已經就如何回覆烏克蘭的入盟申請做出決定。根據德新社報導，歐盟委員會建議賦予烏克蘭入盟候選國的地位。同時獲得該地位的還有和烏克蘭接壤的小國摩爾多瓦。不過布魯塞爾方面也同時明確指出，如果要繼續推進入盟進程，烏克蘭還需要滿足一些具體的條件，並且不會在這方面給該國提供特殊待遇，基輔必須達到了所有入盟標準才能獲得歐盟成員國地位。

烏克蘭距離真正加入歐盟還有多遠？

路透社指出，從歐盟外交圈人士透露的消息來看，一些國家還是對烏克蘭加入歐盟抱有疑慮的。主要原因在於，一個存在未解決的領土衝突的國家，是不能成為歐盟正式成員的。而從2014年俄羅斯吞並克里米亞半島開始，烏克蘭就一直處在這樣的領土爭端之中。不過，這一條件只在正式加入歐盟時成為一道門檻，不影響烏克蘭獲得入盟候選國的身份。

此外，包括瑞典在內的一些國家也在其它方面持保留態度，比如烏克蘭距離符合歐盟標準的法治國家地位還有相當一段距離。此前法國總統馬克宏也曾經表示，在吸收新成員加入之前，歐盟必須對自身進行改革。德國總理蕭茲也主張取消歐盟在重大議題上必須全票通過的決策機制。

目前同樣擁有歐盟入盟候選國地位的國家還有土耳其、塞爾維亞、北馬其頓和黑山，其中土耳其雖然1999年就已經成為入盟候選國，也進行過不少輪的入盟談判，但是目前該國加入歐盟的前景已經十分渺茫。

據德新社報導，根據德國電視二台「政治晴雨表」（Politbarometer）問卷調查結果，大約六成的德國選民支持烏克蘭在未來數年內加入歐盟，持反對意見的受訪者佔到31%。該調查還顯示，43%的受訪者認為德國為這個遭受俄羅斯侵略的國家所提供的幫助是「恰當的」，33%的人認為柏林做得太少，也有16%的人認為德國提供的支持太多。在戰事持續4個月之後，仍然只有26%的德國人認為烏克蘭能夠贏得這場戰爭。64%的人認為，即使有西方的支持，烏克蘭也不可能打敗俄羅斯。

普亭：俄羅斯正在取得經濟上的勝利

與此同時，俄羅斯總統普亭周五也將在第25屆聖彼得堡國際經濟論壇上發表講話。根據德國媒體有關講話稿的報導，普亭對西方針對莫斯科的制裁措施表示嗤之以鼻。他認為，21世紀20年代將會成為「鞏固俄羅斯經濟主權」的時代。他還批評西方國家是造成全世界能源和食品價格飛漲的元凶。

普亭此前也曾多次表示，俄羅斯不會被歐盟和美國採取的制裁措施所左右。他還指出，目前的局勢蘊藏著新的機遇。本屆聖彼得堡國際經濟論壇的主題是「新世界·新機遇」，在與西方關係緊張之後，俄羅斯在經濟上日益轉向亞洲，包括中國和印度，同時也和非洲和南美加強了經濟關係。

由於目前石油和天然氣價格上漲，俄羅斯在將其銷售市場從歐盟轉向世界其他地區的同時，也獲得了豐厚的收入。盧布兌換美元和歐元的匯率在開戰的四個月以來也一路走高，目前已經達到了數年來的最高水平。

（德新社、法新社、RND）

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