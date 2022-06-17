兩天銳減60% 俄羅斯擰緊德國供氣閥門

正如之前所宣布的那樣，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）周四晚間進一步減少了通過北溪波羅的海管道對德國的天然氣輸送量。

根據管道運營商北溪公司在互聯網上公布的運輸數據，從周三晚間開始，天然氣輸送量繼續減少，周四上午，推算出來的24小時輸送量只有管道輸送技術能力的約40%。

德國聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）稱情況嚴重。然而，該部也同時表示：目前德國天然氣的安全供應仍繼續可以得到保證。「目前，缺空量可以在市場上採購，儘管價格很高。但目前德國仍在加大天然氣儲存量」，經濟部的一位發言人表示。該部正在非常密切地觀察情況，並與相關參與者就供應危機進行密切交流。俄方再次限制天然氣輸送的行動與德國總理蕭茲對基輔的訪問時間恰好吻合。

俄方減供的時機

周四上午，蕭茲與法國總統馬克宏和義大利總理德拉吉一起抵達基輔。在那裡，他們與烏克蘭總統澤倫斯基展開會晤，探討如何能進一步向這個遭到俄羅斯侵略的國家提供支持。

自周三晚上11點以來，北溪管道的數據顯示，通過這個波羅的海管道輸送的天然氣供應量減少。早晨，在所謂的天然氣日開始時，每小時通過管道的天然氣輸送量約為260萬立方米（2900萬千瓦時）；根據數據顯示，從上午8點到11點，每小時約有270萬立方米（3000萬千瓦時）的流量。

俄羅斯能源巨頭Gazprom周三宣布，它將再次減少通過北溪1號線向德國輸送天然氣的供應量。從周四晚上開始，每天最多只能通過管道泵輸送6700萬立方米。這家俄羅斯國有企業再次以維修工作的延誤為由證明這一舉措的合理性。新減至每日6700萬立方米輸氣量意味著兩天內的削減幅度為大約60%。

減供的官方理由

周二，俄羅斯天然氣工業股份公司已經宣布將之前計劃的1.67億的日輸送量減少約40%，至每天1億立方米天然氣。給出的理由是天然氣壓縮機維修的延遲。電力工程公司西門子能源當時宣布，由於針對俄羅斯的制裁措施，在加拿大維修的一台燃氣輪機目前無法從蒙特利爾運回。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也提出了類似的論點，稱削減交付量不是事先計劃好的，而是由渦輪機維護問題造成的，而這又是源於西方的制裁。據俄羅斯新聞社報導，通過北溪1號波羅的海管道輸送的天然氣可能很快會完全暫停。它在報導中引用了俄羅斯駐歐盟大使的表態。

面對俄方大幅度減少輸氣量的做法，德國經濟部長哈貝克再次呼籲全國上下節約能源。周三晚間在推特發布的一段影片中，這位綠黨政治家感謝民眾和企業迄今為止的努力。同時，哈貝克繼續就節約能源問題發出呼籲：「現在是做這件事的時候了。在這種情況下，每一千瓦時都有幫助」。

哈貝克警告說：「我們必須保持警惕。我們必須集中精神全力以赴地工作。最重要的是，我們決不能讓自己被分裂。因為這就是普亭的目的。」與Gazprom所謂維修工作延誤的理由相反，哈貝克推斷俄方限供的背後是出於政治考量。

「警告信號」

負責管理德國能源輸送系統的聯邦網路局也稱莫斯科的行動「在技術上是不合理的」。在局長穆勒（Klaus Müller）看來，俄羅斯天然氣工業股份公司現在將其通過北溪1號的輸送量減少到40%左右，這是一個警告信號，他周四接受《萊茵郵報》採訪時如是說。「不幸的是，俄羅斯正以此挑起市場的不安情緒，推動天然氣價格上漲」。

如果俄羅斯天然氣工業股份公司連續數周只通過北溪1號供應40%的天然氣，德國就會出現問題，穆勒說：「這將使我們的情況大大惡化。我們也許可以在夏天忍受這些，因為供暖季節已經結束。然而，現在當務之急是，我們必須填滿儲存設施，以度過冬天--包括用俄羅斯的天然氣。」

俄羅斯在大幅度降低向德國輸氣總量的同時，也限制了法國、義大利、奧地利、捷克和斯洛伐克的輸氣量。義大利能源公司Eni周四宣稱，目前從俄羅斯天然氣工業股份公司獲得的輸氣量只佔合同規定的65%。周三的輸氣量進一步減少。義大利天然氣消耗總量的40%來自俄羅斯。捷克能源集團CEZ表示，目前有技術問題導致供氣量減少。斯洛伐克天然氣進口商則宣稱，目前俄方的輸氣量已經減少了大約30%。

就在俄羅斯大幅度削減向歐洲國家供氣力度的同時，對中國的天然氣供應量卻顯著提升。俄羅斯天然氣工業股份公司周四宣稱，已經與中國石油天然氣集團（CNPC）簽署《中俄遠東供氣項目技術協議》，該協議定義了跨越烏蘇里河的天然氣管道的主要技術參數。根據該公司管理層提供的消息，今年一月至五月期間，Gazprom向中國的供氣量已經提升了67%。

(德新社、路透社)

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