俄侵烏以來…德、法、義領導人首次訪問基輔 為何選在這時間？

美聯社報導稱，三國領導人夜間在專列餐車車廂進行了長時間的溝通與交流，協調與烏克蘭總統澤倫斯基會面時將要採取的一致立場。

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）周四也前往基輔訪問。

馬克宏在到達基輔火車站後表示，他們將同烏克蘭官員了解談論烏克蘭的「現狀和未來」。

德新社報導說，蕭茲總理表示，德、法、義三國領導人在展示歐洲對烏克蘭的團結的同時，也會承諾保持對烏克蘭的財政和人道主義幫助，以及武器供應。

蕭茲在途中就已經再度表示，只要是「為烏克蘭的獨立奮鬥」所需，就會提供這種援助。

蕭茲還表示，對俄羅斯的制裁也很重要，制裁可能會促使莫斯科撤軍。

為何此時訪問基輔？

對於為何三國領導人選擇在此時機訪問基輔的問題，法國政府一名官員回應說，他們認為最好在下周歐盟峰會召開之前開展這一次訪問。下周的歐盟峰會將討論烏克蘭加入歐盟的申請。

路透社報導說，歐盟行政部門預計會在周五提議烏克蘭成為歐盟的正式候選申請國。這將是歐盟做出的一個十分重要的政治姿態，不過歐盟成員國之間的看法分歧很大。

預計在會談中，澤倫斯基會要求來訪者向烏克蘭提供更多的武器，幫助處境艱難的烏克蘭軍隊抵御俄羅斯的入侵。

基輔方面一直指責法國和德國在向烏克蘭提供武器方面拖拖拉拉，將自己的經濟繁榮放在烏克蘭的自由和安全之上。

一位來自歐盟國家的高級官員說，澤倫斯基「處於一個非常困難的境地：烏克蘭軍隊不僅需要武器，而且還越來越缺乏戰鬥人員」。

烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andriy Melnyk）在接受德新社採訪時說，蕭茲訪問基輔是一個「重要的信號」，但是他也強調，蕭茲應該承諾提供更多的軍事支持。

他說：「烏克蘭人希望總理不要空手而來，而是在他的旅行箱中帶來一攬子實在的軍事援助。」

他說，柏林需要迅速向基輔提供它已經承諾的火炮系統，並提供其他「現代防空系統」以保護平民的生命安全。

梅利尼克還說，蕭茲還應該「宣布確保烏克蘭獲得歐盟候選國地位，同時不附加任何條件」。

訪問伊爾平

蕭茲、馬克宏、德拉吉以及羅馬尼亞總統約翰尼斯四人周四上午前往了基輔郊外的伊爾平鎮。今年3月底，俄羅斯軍隊從這裡撤離之後，人們在這個鎮子找到大約300具屍體，其中部分是被槍殺的平民。烏克蘭負責申請加入歐盟事務的特使切爾尼紹夫（Oleksij Tschernyschow）帶領四國領導人參觀了伊爾平鎮上在俄軍炮火下損毀的房屋。

戰前伊爾平鎮上生活的居民總數約為6萬人。現如今，伊爾平的正常生活已基本恢復。公共汽車和鐵路線路已經恢復，一座臨時橋梁取代了在烏軍撤退期間被炸毀的大橋，當地居民們也已經返回家園，清理工作正在各地進行。然而，俄軍進攻所造成的破壞仍然是隨處可見。

（美聯社、德新社）

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