澤倫斯基：德國總理蕭茲應明確表態支持烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基在接受德國電視二台《今日》新聞節目采訪時表示：「我們需要（德國）蕭茲總理做出明確表態，德國會支持烏克蘭。他和他的政府應該做出決定。」他批評德國在向烏克蘭提供武器的問題上一再猶豫。他也再度提出要求德國向烏克蘭提供現代防空武器系統。

澤倫斯基說，今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭城市遭到大約2600枚俄羅斯導彈的轟炸。他說：「如果烏克蘭的聲音被聽到了，（在轟炸中）逝去的生命原本都可以得到拯救；這樣的悲劇，原本都可以阻止發生。」

澤倫斯基也在他發布的最新一期《每日視頻簡訊》中表示，頓巴斯正在進行的戰鬥是歐洲歷史上最為血腥殘酷的戰役之一。「對我們來說這場戰役的代價極高。太可怕了」，他說，「我們每天都在提醒我們的伙伴，只有為烏克蘭提供足夠數量的現代化火炮才能確保我們的優勢。」

澤倫斯基身邊的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭目前需要1000門重炮（榴彈炮）、300台多管火箭發射器、500輛坦克、2000輛裝甲車和1000架無人機。烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andrij Melnyk）要求蕭茲承諾提供豹式作戰坦克和貂鼠式步兵戰鬥車。

WHO判斷馬裡烏波爾爆發霍亂的風險極高

烏克蘭南部城市馬裡烏波爾市市長博伊勤科（Wadym Boitschenko）對外表示，該市已經爆發霍亂。他對烏克蘭電視台表示：「這裡已經開始出現痢疾和霍亂。戰爭在這裡已經造成2萬多人死亡，現在隨著傳染病的爆發會造成更多人死亡。」他還說，城市裡的醫療機構都在炮火中損毀了，街道上的屍體已經開始腐爛。

馬裡烏波爾市從5月21日起被俄軍全面佔領。博伊勤科在馬裡烏波爾被佔領後離開了該市。

世界衛生組織（WHO）判斷馬裡烏波爾爆發霍亂的風險極高。但是上周六（6月11日）世衛組織尚未掌握馬裡烏波爾已經出現霍亂確診病例或者疑似病例的信息。

霍亂是一種有可能危及生命的急性腹瀉疾病，通常由攝入受到霍亂弧菌污染的食物或水引起。

世衛組織一名發言人表示，世衛組織已經預先准備好檢測試劑和治療藥物，以應對馬裡烏波爾有可能爆發的霍亂疫情。

教宗方濟各：第三次世界大戰已經爆發

天主教教宗方濟各不久前在接受耶穌會的多家文化雜志采訪時說：「世界正處於戰爭之中。幾年前，我曾說，我們正在以碎片化的方式經歷第三次世界大戰。所以對我來說，如今第三次世界大戰已經爆發了。」

他補充說：「有些事值得我們反思。人類究竟怎麼了？會在100年內經歷三次世界大戰？」

（德新社、路透社、基督教新聞通訊社）

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