馮德萊恩再訪基輔 討論烏克蘭加入歐盟

（德國之聲中文網）歐盟主席馮德萊恩周六（6月11日）訪問烏克蘭，討論烏克蘭加入歐盟的希望。此前，烏克蘭總統澤連斯基警告世界不要對俄羅斯的侵略視而不見。

這是馮德萊恩自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來第二次對烏克蘭的訪問。烏克蘭東部和南部的激烈戰鬥仍在繼續。

馮德萊恩抵達基輔時在推特上說："我將與澤連斯基總統一起評估重建所需的合作，以及烏克蘭在加入歐盟道路上取得的進展。"

烏克蘭一直在努力盡快加入歐盟，但歐盟官員警告說，加入歐盟可能需要幾年甚至幾十年。

馮德萊恩告訴記者，這些討論"將有助於我們評估"烏克蘭是否已成為作為候選國做好准備，以便開始漫長的談判，包括改革問題。

在6月23-24日歐盟領導人峰會上，這一問題可能得到討論。澤連斯基質疑為什麼一些歐盟成員國仍然猶豫不決。

他在周五舉行的2022年哥本哈根民主峰會上說："如果言行不一，歐盟體系可能會失敗。"

隨後他敦促世界不要忽視烏克蘭正在發生的事情--經過三個多月的戰爭，成千上萬的人死亡，數百萬烏克蘭人背井離鄉。

他說，烏克蘭必須"不允許世界把注意力從戰場上發生的事情上轉移開"。

"非常艱難的戰鬥"仍在繼續

澤連斯基說，"非常艱難的戰鬥"仍在繼續，包括在莫斯科正集中火力進攻的東部頓巴斯地區，特別是東部工業城市塞維羅涅茨克周圍。

在塞維羅涅茨克西南部的索萊達村的一片田野上，一名自稱名叫謝爾蓋的烏克蘭士兵告訴法新社記者："敵人非常挑釁，試圖以小股部隊穿過我們的防線。"一輛烏克蘭坦克藏附近的樹林裡。他樂觀地說，"但他們當然失敗了，因為我們在前線的步兵部隊在偵察定位方面做得很好。我們當然會擊退他們。"

他說："真理在我們這邊，我們在保衛自己的土地。"

然而，在南部前線附近的尼古拉耶夫州，州長維塔利·金（Vitaliy Kim）強調迫切需要國際軍事援助。

美國和其他西方盟國向烏克蘭提供了大量的武器和現金，同時也用經濟制裁來懲罰莫斯科。

維塔利·金說："俄羅斯的軍隊更加強大，他們有大量的大炮和彈藥。就目前而言，這是一場大炮的戰爭……而我們已經彈盡糧絕了。"他說，"歐洲和美國的幫助是非常、非常重要的。"

在北邊的哈爾科夫，州長希涅古博夫（Oleg Synegubov）說，烏克蘭軍隊正在取得進展，但他譴責俄羅斯軍隊以平民目標為攻擊目標。

法國希望協助恢復敖德薩港口運輸

烏克蘭戰爭給全世界帶來了巨大的沖擊，人們對全球糧食危機的擔憂不斷增加。戰前，烏克蘭是一個農業大國和糧食出口國。

法國總統馬克龍的一名顧問表示，法國已准備好協助開展一項行動，允許貨物安全進入烏克蘭的黑海港口敖德薩。該港口受到俄羅斯事實上的封鎖，阻止了糧食運輸。

這位顧問表示，法國希望"烏克蘭取得勝利"。此前，馬克龍因提議不必羞辱俄羅斯而引發爭議。

俄羅斯入侵烏克蘭之前，美國及其盟友多次發出警告。美國總統拜登周五表示，澤連斯基對這些警告沒有重視。

"毫無疑問，澤連斯基不想聽，很多人都不想聽。"拜登在一個籌款會上說："我理解他們為什麼不想聽。"

令人震驚的"死刑判決"

6月9日，在頓巴斯的頓涅茨克地區，親俄地方政府判處雇傭兵、英國公民阿斯林（Aiden Aslin）和平納（Shaun Pinner）以及摩洛哥公民布拉希姆（Saadun Brahim）死刑，西方國家表達了強烈的憤怒。

德國外交部表示，這些"令人震驚"的判決"再次表明俄羅斯完全無視國際人道主義法律"。

聯合國警告說，對戰俘的不公正審判構成了戰爭罪。

自俄羅斯入侵以來，烏克蘭法院以戰爭罪對三名俄羅斯士兵判處了長期監禁。

俄羅斯一再告誡西方國家不要卷入沖突，甚至警告說有發生核戰爭的危險。

世界化學武器監督機構周五表示，它正在密切關注烏克蘭，以監測是否有"將有毒化學品用作武器的威脅"。

普京總統說，俄羅斯發動"特別軍事行動"是為了讓烏克蘭是"去納粹化"，暗示他只是在奪回領土。

美國國防部長奧斯汀周六對俄羅斯入侵烏克蘭進行了嚴厲的譴責。他在新加坡舉行的第19界香格裡拉對話安全峰會上說："俄羅斯的入侵顯示，當大國認為其帝國欲望比和平鄰邦的權利更重要時會發生什麼。"

他說，"這預示著一個混亂和動蕩的世界，我們都不希望生活在其中。"

（法新社）

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