德司法部長：只要普亭還是國家元首 就不能起訴他

德國聯邦司法部長布什曼（Marco Buschmann）告訴德國之聲，儘管正在收集俄羅斯在烏克蘭戰爭中的犯罪證據，但是德國目前無力起訴俄羅斯總統普亭。

這位部長周四（6月9日）表示：「從德國的角度來看，只要普亭還是一個在位的國家元首，我們就不能起訴他。」

在盧森堡舉行的歐盟司法部長會議期間，布什曼接受了德國之聲記者施特勞斯（Marina Strauss）的獨家採訪，作出了這樣的表述。

儘管如此，布什曼說，德國正在尋求其他途徑，努力將那些參與協助或犯下戰爭罪的人繩之以法。

這位司法部長說：「德國已經開始進行所謂的結構性調查。根據這種特定的結構性調查需要，我們現在正在系統地收集和確認證據。這樣，以後當我們逮捕作惡者時，就可以在刑事訴訟中使用它。」

布什曼還說：「當我們抓到這些人（戰犯、高級指揮官等），例如，他們碰巧在歐洲的某個地方，而我們有針對他們的證據，就會將把他們送上法庭。」

布什曼表示，德國自然會將其收集的任何證據提供給其他機構，以便對俄羅斯入侵烏克蘭犯下的罪行進行定罪。他特別指出，柏林願意向海牙的國際刑事法院（ICC）移交證據。

布什曼對國際刑事法院任命了一個由歐盟刑事司法合作組織（EUROJUST）領導的調查小組表示歡迎，稱這種協調努力是「一個好跡象」，有助於確保「沒有戰犯逃脫懲罰」。

保持法制國家的身份很重要

關於沒收俄羅斯寡頭的財產和資產的問題，布什曼明確表示需要證據。他說，「我們不能因為某人很有錢且來自俄羅斯就沒收他的財產。但是，如果我們能證明某人協助犯下了戰爭罪，那麼德國刑法就提供了資產追回等工具。如果我們能在刑事案件中確認其罪行，我們當然可以扣押他們的資產。」

然而，布什曼告訴德國之聲，有一件事仍然是最重要的。「對我來說，在這場沖突中保持我們作為一個法制國家的身份真的很重要。即使是罪犯和壞人，也必須以公平和公正的方式處理。以其他方式對待他們，將意味著我們失去了自己的一部分。這樣做很可能意味著普亭也將贏得一步。」

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