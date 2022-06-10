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展親俄立場！尼加拉瓜授權俄羅斯軍隊、飛機、船隻入境

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
尼加拉瓜總統奧蒂嘉已授權俄羅斯軍隊、飛機和船隻部署到尼加拉瓜，用於培訓、執法或應急響應，象徵其親俄立場。美聯社
尼加拉瓜總統奧蒂嘉已授權俄羅斯軍隊、飛機和船隻部署到尼加拉瓜，用於培訓、執法或應急響應，象徵其親俄立場。美聯社

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）已授權俄羅斯軍隊、飛機和船隻部署到尼加拉瓜，用於培訓、執法或應急響應，象徵其親俄立場。

美聯社報導，俄羅斯本周發布的一項法令中，奧蒂嘉將允許俄羅斯軍隊執行執法職責，包括在緊急情況或自然災害中執行人道主義援助、救援和搜索任務。尼加拉瓜政府還授權俄羅斯軍隊的小分隊進駐以「交流經驗和訓練」。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）告訴俄羅斯新聞媒體這項措施是「例行公事」，他指出「這是一項每年2次的例行程序，通過尼加拉瓜暫時允許外國軍事人員進入其領土的法律，以便協助包括人道主義、應急響應、打擊有組織犯罪和販毒等」。扎哈羅娃表示該法律還授權來自美國、墨西哥和其他中美洲國家的軍隊。

自1979年領導推翻獨裁者蘇慕薩（Anastasio Somoza ）的革命以來，奧蒂嘉一直是俄羅斯的堅定盟友。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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