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反制美國 俄羅斯將AMD總裁蘇姿丰列入制裁清單

集微網／ 集微網
AMD總裁蘇姿丰（Lisa Su）。 美聯社
AMD總裁蘇姿丰（Lisa Su）。 美聯社

集微網消息，綜合俄羅斯和美國各家媒體報導，6月份以來，莫斯科方面擴大了禁止入境俄羅斯的美國公民清單，其中包括財政部長耶倫和AMD總裁Lisa Su（蘇姿丰），以報復華盛頓在俄烏衝突時對俄羅斯的制裁。

截至上月底，莫斯科方面已經公佈了一份963人的名單，其中包括美國總統拜登、Facebook創始人馬克·祖克柏和演員摩根·費里曼等等。

據俄羅斯外交部門透露，新名單追加了61名，主要是政府官員，也有幾位大公司的老板和高管。除了耶倫之外，能源部長Jennifer Granholm和OneWeb的首席執行官Neil Masterson也在清單中。另外名單中還有AMD總裁Lisa Su，具體如下：

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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