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德媒：俄羅斯異議人士 將能在德長期居留

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）《明鏡》周刊周一（6月6日）援引德國聯邦政府人士報稱，持90天申根簽證進入了德國的對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持批評立場的俄羅斯記者將能在德長期居留和工作，其短期簽證將轉為長期簽證。

根據該報導，聯邦政府正與柏林和薩克森等州內政部作相關磋商。“俄羅斯專業人士工作組”為周三聯邦內閣會議所撰寫的一份報告稱，“聯邦政府主張，若持申根簽證進入德國的俄羅斯聯邦文化及媒體工作者現在希望長期留在德國，以繼續工作，應獲在聯邦境內就業居留權”。

在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發後不久，約70名對克裡姆林宮持批評態度的俄羅斯記者尋求流亡德國。為讓他們能盡快入境，當時德國外交部向他們簽發了為期90天的簽證。

這些持不同政見者的生活費用暫時以獎學金形式付給，最初為期一年，若當事人屆時未找到工作，或仍無能力靠自營職業維持生活，則予續延。獎學金從綠黨籍文化國務部長羅特（Claudia Roth ）的預算中支出，估計總金額為350萬歐元。根據該報告，主管此獎學金的將是記者無疆界組織、合作與轉型媒體（MICT）和舍普弗林（ Schöpflin ）基金會。

（德新社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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