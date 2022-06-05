俄烏陷拉鋸戰 法籲俄不該被羞辱

國際上可否不要再繼續羞辱俄羅斯入侵烏克蘭? 法國總統馬克宏認為必須停止羞辱俄羅斯，他才有調停兩國紛爭的空間，但東歐國家和波羅的海國家不以為然。另外，美國駐歐洲前陸軍司令霍奇斯中將為烏克蘭請命，盼各國繼續以軍事武力作為烏克蘭的後盾，以免造成更大傷亡。

法國調停被批唱反調

根據《路透社》4日報導，法國總統馬克宏說: 「唯有試圖不羞辱俄國，方可找到調停俄烏戰爭的外交政策，而我相信巴黎可以擔任協調的角色。」

但馬克宏此言招致部分東歐國家和波羅的海國家的批評，他們認為這會讓普丁走上談判台的努力前功盡棄，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmitro Kuleba）痛批，馬克宏的號召可謂羞辱法國，認為俄羅斯成為眾矢之的，僅是自取其辱。

早在一個月前，馬克宏與普丁就進行了長達兩小時的談判，當時法俄對於戰爭的立場大相逕庭，儘管馬克宏以和平為由，要求普丁停息戰火，但談判未果。 此外，兩國尚有討論到全球糧食危機，馬克宏希望以國際合作，解除俄羅斯限制烏克蘭糧食貿易出口的限制，對此普丁則認為，糧食危機責任應歸屬於西方對於俄羅斯的經濟制裁。

不過，俄羅斯國防部周三（25日）表示，將開放七個烏克蘭港口的國際運輸海上通道，糧食危機暫時得以緩解。

儘管立場遭受質疑，馬克宏仍直言不諱地說:「我告訴過普丁，他正為他自己以及他的人民鑄成歷史性的大錯。」

俄國侵略破百日

根據《美聯社》， 俄羅斯宣布侵略烏克蘭已經超過百日，目前為止，烏克蘭每天死傷人數約60至100名士兵，僅比越戰時期美軍平均單日死亡人數少50人。烏克蘭參謀總長的退役上將穆任科（Viktor Muzhenko）警告未來情況恐雪上加霜，目前是俄烏戰爭關鍵的時刻，但死亡人數攀高峰，並且這是歐洲繼二戰以來國際局勢最緊張的一次，這也說明了為何死傷如此慘重。

烏國急需西方救援

美國駐歐洲前陸軍司令霍奇斯中將表示，俄羅斯的戰略採取中世紀的軍事消耗戰 (medieval attrition approach)，意即，若是烏克蘭遲遲得不到美國與歐洲國家等軍事武器援助，頑強抵抗，持續耗費軍事資源，只會迫使死亡人數節節攀升。

根據美聯社，俄烏戰爭的影響性比長達20餘年的伊拉克與阿富汗戰爭還要更加致命，因為整體而言，這兩個戰爭的傷亡人數遠比俄烏戰爭來的小。

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