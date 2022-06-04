烏克蘭東北頓涅茨克戰鬥持續 德官員建議由中國大陸調停

烏克蘭軍方周六表示，俄羅斯派遣增援部隊以進一步控制頓巴斯地區的北頓涅茨克市，並正以大炮對該市展開「突擊行動」。

但路透社援引烏克蘭軍方稱，俄羅斯軍隊在附近小鎮巴克穆特（Bakhmut）推進失敗後撤退。盧甘斯克州州長稱，俄羅斯軍隊摧毀北頓涅茨克的橋梁，以阻止烏克蘭部隊增援。

英國國防部周六在推特上寫道，俄軍在頓巴斯地區上空的活動仍然頻繁，俄羅斯軍機使用制導和未制導彈藥發動攻擊。

「加大使用非制導彈藥導致頓巴斯地區建築密集區受到大規模破壞，幾乎可以肯定造成了大量的附帶損害和平民傷亡。」

英國國防部還指出，俄羅斯將行動目標轉移至頓巴斯後，加強使用空中戰術並結合空襲和炮擊以支援其逐步推進。

本周五，盧甘斯克州州長蓋達伊（Sergiy Gaidai）對國家電視台表示，俄羅斯軍隊此前佔領了北頓涅茨克約70%的土地，目前烏克蘭軍方已重新奪回其中20%。

儘管莫斯科部署了增援部隊，但蓋達伊稱，俄羅斯軍隊未來兩周內不太可能攻佔北頓涅茨克。

蓋達伊的說法無法立即得到證實。

莫斯科在2月24日揮軍入侵烏克蘭之初未能攻佔基輔後，如今將軍事力量集中在頓巴斯地區。

社民黨官員：德國不適合調停烏克蘭戰爭

德國執政黨之一，社民黨議會黨團主席明策尼西（Rolf Mützenich）表示，德國不適合作為基輔和莫斯科之間的調解人。他建議由那些在聯合國大會上避免譴責俄羅斯的國家擔任調解的角色，例如中國。

他指出：「在這場衝突中，德國幾乎無法進行調解。」

「因為從俄羅斯的角度看，我們從一開始就採取了過於明確的姿態。」

本周五（6月3日）是俄羅斯入侵烏克蘭第100日。烏克蘭總統澤倫斯基從基輔發出影片，誓言「勝利將屬於我們」。

在馬立波遭俄羅斯佔領後，該市市長博伊琴科（Vadym Boichenko）指控俄羅斯將馬裡烏波爾剩餘的10萬市民扣為人質。

據烏克蘭內政部副部長帕夫利琴科（Kateryna Pavlichenko）表示，烏克蘭警方已經針對性侵平民等指控展開刑事調查。

新教神學家及政界人士已起草一封致德國新教教會領袖的公開信，呼籲暫停俄羅斯東正教在世界基督教協會（WCC）的資格，並凍結德國教會和俄羅斯教會的雙邊關係。

歐盟表示，迄今已有約500名烏克蘭病患通過歐盟公民保護機制接受緊急治療。

烏克蘭駐土耳其大使稱，土耳其商人正在購買俄羅斯竊取的糧食。

非洲聯盟（AU）主席薩勒（Macky Sall）在與俄羅斯總統普亭的會晤中表示，莫斯科應該考慮戰爭對非洲大陸的影響。

（法新社、美聯社、德新社、路透社）

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