俄烏戰爭邁入100天 世界發生了怎樣的改變？格局恐重組？

隨著烏克蘭戰爭爆發，世界的面貌將永遠改變。對此，人們不會再有任何懷疑。然而，沒有人知道戰爭結束後，這個世界會出現何種新秩序。在政治和經濟領域，戰爭帶來的變化已可明顯感受到——日常生活中也已有所表現。

德國外交政策大轉折

戰爭爆發僅3天，德國政府總理蕭茲便在聯邦議院發表了俗稱的「時代轉折-演說」（Zeitenwende-Rede），顛覆了原有的國家外交與安全政策。據此，聯邦國防軍獲1000億歐元「補短板」專項資金，確保能勝任國家和北約防務使命。據此，德國首次在歐洲境內運送武器用於抵抗一個核國家的戰爭。更不用說能源領域了：脫離俄羅斯的天然氣和石油，重組能源供應。

宣布之後，實際行動已然跟進。盡管執政聯盟中仍有爭議，本周五——戰爭爆發後第100天——為設置聯邦國防軍特別基金而提出的基本法修正案將被通過。很長時間裡，蕭茲一直被指責在武器提供問題上猶豫不決。然而，隨著他在周三的聯邦議院一般性辯論中承諾向烏克蘭提供多管火箭炮和德軍目前擁有的最先進防空導彈系統，批評聲浪有望減弱。

世界格局重組

聯合國內，對這場戰爭的立場存在分歧。在3月初的聯合國大會上，141個國家譴責這場戰爭。然而，5個國家對一份相應決議投反對票，35個國家棄權。棄權國中包括世界上人口最多的兩個國家，即中國和印度。此外，還有南非。而該國被認為是德國和其他西方國家在非洲的最重要伙伴國。

南美洲最大、人口最多、經濟實力最強的國家巴西也投了棄權票，拒絕譴責這場戰爭。巴西、中國、印度和南非與俄羅斯均屬於「金磚」集團，同目前正由德國任輪值主席的西方經濟發達國家組成的「七國集團」相對。

金磚國家和G7國家又同屬20國集團「G20」。今年11月， G20在印度尼西亞舉行峰會，屆時，人們將能感受全球結構的走向——是走向集團化和對抗還是走向合作。

西方的新團結——至少是暫時的

普亭得到了他絕對不想要的東西：他使西方緊緊抱團——至少是暫時的。在譴責戰爭、制裁俄羅斯問題上，歐洲聯盟最初比以往任何時候都更團結，戰爭爆發後，曾被法國總統馬克龍宣布為「腦死亡」的北約，精神抖擻，顯示出極高效率。一度甚囂塵上的西方終結論煙消雲散。

不過，團結陣線已出現裂痕。土耳其不想輕易接受芬蘭和瑞典加入北約；在歐盟關於對俄石油禁運的討論中，匈牙利異議多多。而若烏克蘭是否應成為候選國的問題提上議事日程，則還在6月，歐盟就將經受又一次高難考驗。

西方認為俄羅斯基本已經被孤立

2月24日下令入侵烏克蘭的克里姆林宮領導人普亭也稱，這是同西方之間的一場戰爭，以拯救「俄羅斯世界」。然而，他取得了相反效果——烏克蘭國內的俄語人口正背向這個大鄰國。與此同時，目前在國外的俄羅斯藝術家和運動員們抱怨受排斥，抱怨人們患「恐俄症」，被禁止參加國際比賽。

西方國家前所未有的大規模制裁措施正引發俄經濟動蕩。莫斯科稱，現已有多達1萬項制裁——世界上沒有其他國家面對過這麼多懲罰措施。千百家西方企業正在離開這個地球上面積最大的國家，其中包括在俄有170年商務史的西門子公司。

西方認為俄羅斯在國際舞台上已處於孤立狀態。但莫斯科政權對此不屑一顧。俄方稱，西方只是世界的一部分。這個原材料超級大國不僅能指望重要鄰邦中國，還能指望其盟友印度。俄羅斯也認為，作為擁有否決權的聯合國安理會常任理事國，自己在世界舞台上有足夠活動空間。

對能源供應的影響

戰前，德國約35%的原油、55%的天然氣和50%的硬煤進口自俄羅斯。此間，相關份額已大幅下降，主因是迅速和其他供應商簽訂了新合同。綠黨籍聯邦經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，俄石油份額已降至百分之十二。據該部稱，在天然氣方面，至4月中旬，比例為35%；在硬煤領域，到5月初，比例已降至8%。

去年冬季，異常低的天然氣儲存水平加重了人們對俄羅斯國有能源公司Gazprom停止供氣的憂慮，擔心國家經濟和個人家庭會承受不可預見的後果。而在普亭3月底頒布新的付款方式並宣布停止向「不友好」國家供貨時，人們憂慮更甚。

此間，波蘭、保加利亞、芬蘭，以及自昨天起，荷蘭和丹麥等國，不能再從俄羅斯獲得天然氣，原因是，它們拒絕使用普亭命令的新付款方式。

石油危機以來最嚴重的通貨膨脹

幾乎每個消費者都能感受到國際市場戰爭的後果：通脹率幾達8%，比1970年代石油危機以來的任何時候都高。

爆炸性能源價格非唯一原因：食品也變得更加昂貴，部分原因是擁有肥沃土壤的「糧倉烏克蘭」不再是谷物和葵花籽油的重要供應商；動物飼料和化肥價格也急劇攀升。

世界上較貧窮地區的人們可能受到更嚴重打擊。在干旱和新冠大流行瘟疫導致的供應短缺已使糧食短缺和昂貴之後，專家們擔心飢饉現象會越來越嚴重，並警告說，有可能出現第二次世界大戰以來的最大人道主義危機。

（德新社）

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