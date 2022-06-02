抗擊俄羅斯：向烏克蘭提供新武器？

（德國之聲中文網）沒有重武器，就無法贏得頓巴斯戰役。這是軍事專家們的共識。為能抵消俄軍在這方面的數量優勢，西方盟國向烏克蘭提供了數以千計的武器、彈藥。但有一點非常清楚：若得不到更多武器，尤其是重武器，烏克蘭人就無法保衛自己的國家。

另一方面，北約不想冒同俄羅斯開戰的風險。莫斯科一再聲稱，提供武器本身已可定義為戰爭行為——尤其是，若相關武器能用於攻擊俄羅斯領土。鑑於此，一眾支持國均謹慎小心，仔細權衡利弊，看看可向烏克蘭提供哪些武器。

美國

5月底，情況更加清晰。美國總統拜登宣布，應基輔政府要求，決定向烏克蘭武裝部隊提供機動火箭炮，具體而言，就是多管火箭系統（MLRS）或更輕的HIMARS（高機動性多管火箭系統）。

兩者都是移動平台，可發射多種類型火箭彈，其主要區別在於，HIMARS雖安裝在裝甲載重車上，非履帶式車輛，越野能力有限，但因使用輪胎，耗油量大為減少，而最重要的是，其重量要輕三分之一，可由飛機運送。

兩種系統都能發射射程可達數百公裡的中程火箭。不過，美方國政府提供的是最大射程不超過80公裡的火箭，用於擊退俄軍對烏領土的攻擊。美制用於炮兵防御的雷達系統也將能提供幫助。華盛頓稱，基輔方面已保證，不會用這些武器攻擊俄羅斯領土。

俄軍入侵以來，美國是迄今向烏提供武器最多的國家。特別是“標槍”（ Javelin，用於反坦克）和“毒刺”（ Stinger ，用於防空）便攜式導彈很可能在戰爭早期階段對遏制俄軍攻勢起到了作用。之於結局難測的頓巴斯戰役，美國和其他北約國家也向烏軍提供了武裝直升機和155毫米口徑野戰榴彈炮，並將運送更多數量。

德國

烏克蘭及眾多北約伙伴指責德國在提供武器問題上態度猶豫，行動緩慢。柏林則辯稱，自己一直嚴格遵守北約內部協議。事實上，德國迄今已向烏克蘭提供了成千上萬件輕武器，如步槍、地雷、反坦克、反地堡火箭筒，以及數百萬發子彈，唯獨缺少重武器。

幾周前，德政府已承諾，提供已被淘汰的50輛“獵豹”（ Gepard ）防空坦克和7門2000型反坦克榴彈炮。與車輛牽引的野戰榴彈炮不同，該型火炮可在每次射擊後瞬間轉移位置。

肖爾茨總理周三（6月1日）在聯邦議院宣布，將向烏克蘭提供德軍目前擁有的最先進的IRIS-T防空導彈系統和跟蹤定位雷達，並從聯邦國防軍庫存中拿出4門多管火箭炮。

提供西方武器帶來的一個問題是，烏克蘭士兵對它們大多不熟悉。對於較簡單的裝備，簡短演示或就行了。但專家們指出，“獵豹”這樣的復雜武器系統的培訓可能需要數周甚至數月。這也是德國參與所謂“環形交換”的另一個原因。例如，德方從聯邦國防軍庫存中拿出 "黃鼠狼 "（ Marder ）和 "豹2 "主戰坦克給捷克共和國、斯洛文尼亞和希臘，以換取它們向烏提供蘇制主戰坦克和步兵戰車。

丹麥

不僅是頓巴斯成為激烈戰場。俄羅斯黑海艦隊也陳兵烏克蘭西南海岸。迄今，烏克蘭主要只能鋪設海雷以期保護敖德薩和其它沿海城鎮。由於烏克蘭本身沒有值得一提的海軍，其海岸線在很大程度上處於無保護狀態，無法抵御來自海上的入侵。

丹麥承諾提供全天候反艦 "魚叉 "導彈，此舉將大大增加烏克蘭保衛其海岸線的能力，並甚至打破在很大程度上切斷了烏克蘭同世界市場聯系的海上封鎖。

英國

英國政府稱，已向烏克蘭提供了一系列武器系統，其中包括各種便攜式制導武器，如“標槍”和“毒刺”，經簡短演示和培訓，步兵便可使用它們打擊空中和地面目標。此外，英方還提供了可從車輛或地面發射的更大些的導彈系統。

英國防大臣據國防部長希佩（ James Heappey ）表示，還將運送數百枚"硫磺-1 "（ Brimstone-1- ）導彈至烏克蘭，用以摧毀俄軍坦克、火炮陣地，以及輕型裝甲船只。此外，還將提供120輛配備堅固防雷裝甲的 “馬士提夫”（Mastiff）運兵車，以及小型無人運輸機，為前線陣地提供食品和彈藥。

捷克

有消息稱，捷克已向烏克蘭提供了數量不詳的裝甲車和作戰坦克、多管火箭炮和榴彈炮，並可能還有蘇制武裝直升機。很明顯，該國有意提供更多重武器。5月底，該國防長切爾諾霍瓦（Jana Cernochova）曾強調，必須保持連續性。

其他國家

各種消息來源顯示，加拿大、意大利、希臘、挪威和波蘭等多個國家也計劃向烏克蘭提供火炮系統，及數萬發155毫米口徑炮彈。與德國一樣，荷蘭決定提供數門2000型自行榴彈炮。

北約成員國常用的M777野戰榴彈炮和2000型自行榴彈炮都能發射不同類型彈丸，如碎裂彈、多光譜煙霧彈、照明彈或標准口徑的 "普通 "爆炸彈。不過，2000型自行榴彈炮可發射裝有增程推進劑的炮彈，可打擊40公裡以遠目標；M777的最大射程為25公裡。

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