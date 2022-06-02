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美援烏長程火箭 俄痛批欲擴大衝突

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
俄羅斯痛批美國對烏克蘭援助HIMARS，才是挑動戰爭的元凶。（Photo by Tomás Del Coro on Wikimedia under CC 2.0）
俄羅斯痛批美國對烏克蘭援助HIMARS，才是挑動戰爭的元凶。（Photo by Tomás Del Coro on Wikimedia under CC 2.0）

是誰在挑釁對方？德國、美國等國近來開始對烏克蘭援助武器，引發俄羅斯發言人佩斯科夫不滿1日痛批，西方國家才是要加劇衝突的一方，並未真心要談判。俄烏雙方目前戰況在東部頓巴斯地區陷入膠著，但隨著天氣逐漸好轉，更有利俄羅斯機動化部隊行軍，以致西方國家開始擴大對烏克蘭援助。

俄批是為衝突添柴火

根據《英國廣播公司》報導，針對美國將援助烏克蘭M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），俄羅斯發言人佩斯科夫1日不滿表示，美國只是讓衝突延續，如此援助不會讓烏克蘭高層重回談判桌；俄羅斯外交部長拉夫洛夫甚至說，美國此舉會讓第三國捲入戰爭的機會大增。

原本美國也擔心烏克蘭會以美國援助的武器攻擊俄羅斯本土，但經烏克蘭軍方保證後，西方國家也紛紛增加對烏克蘭的援助，德國未來也將提供烏軍防空系統。美國總統拜登表示，透過援助增加烏克蘭政府的談判籌碼，才能讓俄羅斯以外交方式解決問題。

佩斯科夫對此也不滿的說，烏軍的承諾並不可信。《英廣》分析，HIMARS武器有可能會讓戰局改觀，因此系統以GPS定位，準確度、射程（70公里）都比俄羅斯的多管火箭系統還要好，烏克蘭軍雖缺少火力，卻與俄羅斯在東部形成僵局，如果HIMARS部署得當，有可能讓俄軍吃足苦頭。

持久戰對烏不利

目前俄軍與烏軍在烏克蘭東部的北頓涅斯克城激戰，開戰至今已98天，不過持久戰對於烏克蘭較不利，加上天氣逐漸轉熱，融冰消散下對俄羅斯的機動化部隊更有利，且目前烏軍只佔領北頓涅斯克城20%，並仍有大量平民躲在該城的化學工廠。

半島電視台》提到，拜登再次前往北約與各會員國碰面，並定調此次戰爭將會在談判桌上結束，前提是烏克蘭必須要有足夠的自我防衛能力。

圖說：

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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