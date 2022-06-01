烏克蘭城市、村莊都成目標 德外長：俄羅斯在頓巴斯「滅絕文明」

德國外交部長貝爾伯克本周三在德國聯邦議院的演講中譴責俄羅斯正試圖在烏克蘭東部的頓巴斯地區她說，俄羅斯軍隊正在一個一個地摧毀烏克蘭的城市和村莊，首先是發射導彈，然後派戰機轟炸，當一切都被夷為平地時，再出動坦克。貝爾伯克說，烏克蘭需要大炮、無人機和防空武器等武器來抵御俄羅斯的進攻。

德國將向烏提供先進的IRIS-T防空系統

德國總理蕭茲在聯邦議院的講話中表示，德國將向烏克蘭提供先進的IRIS-T防空系統，通過這一系統，烏克蘭可以「保護整個一座大城市免受俄羅斯的空襲」。此外，德國還將向烏克蘭提供能夠探測到敵人的榴彈炮、迫擊炮和火箭炮的跟蹤雷達以及多管火箭發射器。蕭茲說，在提供多管火箭發射器的問題上，柏林將與美國密切協調，烏克蘭官員表示，這些系統將不會被用於瞄準俄羅斯領土。據德新社報導，柏林計劃向烏克蘭提供四台多管火箭發射器，由美國培訓烏克蘭士兵使用這些系統。

在聯邦議院的講話中，蕭茲還駁斥了對他在向烏克蘭提供重武器問題上猶豫不決的指責。他說，這些指責並不屬實，他列出了德國迄今為止已經向烏克蘭提供並將提供的武器，其中包括反坦克導彈、防空導彈、1500多萬發彈藥、10萬枚手榴彈、5000多枚反坦克地雷、大量爆炸材料、機槍、無人機等等。

俄軍佔領北頓涅茨克大部分地區

烏克蘭盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）在Telegram上寫道，俄軍已控制了北頓涅茨克70%的地區。該市的平民疏散工作已經停止了，因為已經沒有可能再那裡進行人道主義援助。不過，他說，利辛斯克市（Lysychansk）仍然「完全」在烏克蘭控制之下。該市是是盧甘斯克州唯一沒有被俄軍或俄羅斯支持的分離主義者佔領的城市。

俄羅斯切斷對丹麥的天然氣供應

俄羅斯天然氣工業股份公司Gazprom稱，1月至5月期間，該國對前蘇聯國家的天然氣出口同比下降27%。丹麥大型能源公司Orsted表示，在哥本哈根拒絕以盧布付款後，俄羅斯正在切斷對丹麥的天然氣供應。儘管如此，Orsted仍然能夠滿足客戶的需求。之前，因同樣原因，俄羅斯已經停止了對芬蘭、波蘭和保加利亞的天然氣供應。

在歐盟宣布立即禁止進口75%的俄羅斯石油，並在在今年年底前將從俄羅斯進口的石油削減90%後，烏克蘭總統澤連斯基發表視頻講話，對歐盟達成俄羅斯侵略戰爭以來的第六個制裁方案表示感謝，同時呼籲採取新的懲罰措施。

（美聯社、法新社、德新社等）

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