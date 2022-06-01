只允許用盧布交易 俄羅斯中止向荷蘭供氣

本周二（6月1日）俄羅斯最大能源公司之一的Gazprom（俄羅斯天然氣工業股份公司）中止了對荷蘭天然氣貿易商GasTerra的供貨。俄方此前已宣布將走出這一步，理由是，荷蘭貿易商拒絕以盧布支付其4月份購款。

不久前，俄總統普亭下令，從4月1日起，西方買家必須在俄天然氣工業銀行開設特別帳戶，將歐元或美元購款兌換為盧布支付。荷蘭GasTerra遵循歐盟的對俄制裁協議，拒絕採用這一莫斯科單方決定的新支付方式。歐盟指出，俄方新規意在繞開西方制裁。

荷蘭GasTerra 公司稱，原計劃購買俄方天然氣至今年10月，現已從其他供應商那裡訂購了20億立方米。

供應目前有保障

荷蘭經濟事務部發言人表示，俄方停止交貨未立即對市場供應構成威脅。德國聯邦能源網路機構也表示，到目前為止，尚未看到對德國和荷蘭供應安全的任何影響。

該機構在每日情況報告中說，由於停止輸送，北溪1號管道的天然氣流量預計將下降約10%，「根據現有信息，這一減少的數量指向荷蘭市場。相關數量將經由其它渠道補夠。」

亦中止對丹麥供氣

俄羅斯天然氣公司現在也對丹麥關上了輸氣閥門。丹麥能源公司Orsted通報說，在拒絕以盧布付款後，6月1日，俄方中止向丹麥供應天然氣。該公司稱，此舉並不能直接威脅到丹麥的供應情況，因為，俄-丹之間並無直接輸氣管道。由此，丹麥仍有可能得到天然氣。不過，此後，將不得不在歐洲天然氣市場上更大規模購買。

在荷蘭之前，Gazprom已停止向波蘭、保加利亞和芬蘭供氣。這些國家均拒絕采用俄方規定的新付款方式。

價格上漲

周二，在歐洲天然氣市場上，期貨價格攀升8.4%至每兆瓦時94歐元。不過，此價仍遠低於俄羅斯入侵烏克蘭不久後於3月初達到的335歐元水平。

根據德國聯邦能源網絡機構的每日通報，德國天然氣儲率目前為48.4%。歐洲存儲運營商在互聯網上提供的信息顯示，4月5日以來，儲氣量高於提取量。直到最近幾乎完全空置的位於下薩克森州的德國最大儲氣設施，也在慢慢重新裝滿。

（德新社，路透社）

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