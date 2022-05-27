烏大使發「蝸牛照」懟德國 澤倫斯基稱與普京對話有必要

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨出席斯圖加特天主教節（Katholikentag）時強調，支持烏克蘭是德國的義務，他說：“我們決定給這場侵略戰爭的受害者提供援助。和平不是通過暴力征服來實現的，正義是和平的先決條件。”他補充說，這場戰爭不僅是針對烏克蘭，也挑戰了“歐洲共同體的價值觀和信念，即民主、自由和人類尊嚴”，在經歷了兩次毀滅性的世界大戰之後，普京希望重回強權法則，這在任何情況下都是不被允許的。

烏克蘭總統澤倫斯基本周五（5月27日）表示，盡管烏克蘭並不渴望與俄羅斯總統普京對話，但這是結束戰爭的必要手段。澤倫斯基對印尼一家智庫表示:“我們需要和俄羅斯領導人討論一些事情。我不是告訴你，我們的人民迫切地想與他對話，但我們必須面對親身經歷的現實。”他還說：“我們想從這次對話中得到什麼……我們想要回歸原有的生活……我們希望回歸在自己領土上的主權國家的生活。”但他補充說，莫斯科似乎還沒有准備好進行認真的和平談判。

英國國防部周五在一份最新情報中指出，俄羅斯在戰場上使用有50年歷史的老式坦克，這表明，莫斯科的軍事裝備嚴重不足。情報報告指出，俄羅斯 “很可能”向烏克蘭南部佔領區派遣庫存的T-62坦克。報告還說，這種類型的坦克“在反坦克武器面前非常脆弱。”

烏克蘭大使的嘲諷

烏克蘭駐德大使梅利尼克(Andrij Melnyk)近日在推特上發了一張蝸牛背負子彈頭的照片，並配文寫道“為烏克蘭准備的德國武器在路上了。”他表示，這張圖片是烏克蘭政府官員通過whatsapp傳給他的，他還用德語寫道：“好吧，我們不能讓俄羅斯贏這場戰爭。”

這並非是梅利尼克首次公開懟德國。今年3月，德國聯邦總統府舉辦了一場支持烏克蘭的團結音樂會，受到邀請的這位烏克蘭駐德大使卻拒絕參加，反而在推特上抨擊德國總統邀請了太多俄羅斯音樂家，並且強調在祖國遭受俄軍入侵時，對一切俄羅斯文化都毫無興趣。

糧食谷物當籌碼？

面對俄羅斯放松谷物出口制裁的呼籲，美國政府表示拒絕。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示：“是俄羅斯在積極主動地阻止烏克蘭港口的糧食出口，並且增加全球飢餓。” 她還補充說道，因為俄羅斯的海事封鎖，堆積在糧倉和貨運船上的數萬噸谷物糧食無法順利船運。尚皮耶表示，目前還沒有關於解除制裁的討論。

莫斯科顯然把實際上用於出口的巨大糧食儲備當作談判的籌碼。克裡姆林宮表示，本周四俄羅斯總統普京與意大利總理馬裡奧·德拉吉（Mario Draghi）互通了電話。普京表示，面對迫在眉睫的糧食危機，莫斯科准備好采取行動，前提是，西方要取消對俄羅斯“出於政治動機的制裁。”

這次通話後，德拉吉表示他沒有看到“和平的一絲希望”。烏克蘭指責俄羅斯進行敲詐，並呼籲西方在任何情況下都不要取消因莫斯科發動侵略戰爭而祭出的制裁。

（美聯社，法新社，路透社等）

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