德總理達沃斯發言：「不能讓普亭贏得這場戰爭」

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨在2022達沃斯世界經濟論壇年會最後一天發表演說，重點是俄羅斯入侵烏克蘭戰爭導致的後果。

在多重沖突背景下，今年年會的主題是"處在歷史轉折點上：政府政策與企業戰略"。

第一次以德國總理身份在達沃斯發言的肖爾茨，是七國集團中唯一親自到場的政府首腦。會議期間，他也和商界代表做了廣泛接觸。

肖爾茨說了什麼？

德國總理在演講中將矛頭直指俄總統普亭入侵烏克蘭的決定，稱"一個主要核大國似乎以為自己有權重劃邊界。……普亭是要重返一個由強權決定正義的世界秩序--在這個秩序裡，自由、決心和主權不屬於所有人。" 肖爾茨總理強調，"我們不能讓普亭贏得這場戰爭"。他說，"必須向普亭表明，不會有受支配的和平-- 烏克蘭不會接受，我們也不會接受。"

因其最初對向烏克蘭提供武器猶豫不決，這位德國總理曾受批評。在達沃斯的演說中，肖爾茨說明，德國國防政策現已發生重大轉變，已首次向戰爭地區提供了武器，其中包括重型武器，並將撥款1000億歐元用於加強國防能力。

烏總統拒絕割讓領土

烏克蘭總統澤連斯基日前（5月25日）嚴詞拒絕了關於基輔應向俄羅斯作出領土讓步以結束戰爭的建議。他在當晚的一次視頻講話中批評說："不管俄羅斯做什麼，總會有人說：讓我們把它的利益考慮進去。"

他指的是美國前國務卿基辛格此前在達沃斯世界經濟論壇上的視頻講話。基辛格在其中表示，俄烏邊界應恢復 "原狀"，即2月24日戰爭爆發之前的狀況，--俄羅斯正式控制著克裡米亞，並非正式控制了烏克蘭最東部的兩個地區--盧甘斯克和頓涅茨克。

這意味著，烏克蘭應將2014年被吞並的克裡米亞留給俄羅斯，對澤連斯基來說這絕對不能考慮。 他抨擊道："那些建議烏克蘭給俄羅斯一些東西的人，那些'偉大的世界政治人物'，眼睛裡從來沒有普通人、普通的烏克蘭人，從不看到那些生活在他們想用來換取虛幻和平的土地上的千百萬人。"

澤連斯基總統把那些主張給俄羅斯一塊烏克蘭領土的人類比於1938年向希特勒的納粹德國割讓領土以希望不發生第二次世界大戰的人。他指出，"人們的印象是，基辛格先生的年歷上沒有2022年，而是1938年；他不是在達沃斯，而是在慕尼黑對彼時代的聽眾講話。"

1938年，英、法、意、德在慕尼黑締結了一項條約，規定將捷克斯洛伐克的一部分領土給予希特勒德國，以換取他承諾放棄進一步擴張領土。而就在次年，1939年9月1日，德軍入侵波蘭，第二次世界大戰歐洲戰火燃起。

基輔：頓巴斯40個城鎮遭攻擊

據烏克蘭政府人士稱，俄軍加大了在烏東頓巴斯地區的攻勢，迄今已有40多個城鎮遭到狂轟濫炸，並已危及當地平民的最後一條主要逃生路線。烏克蘭武裝部隊推文稱，頓涅茨克和盧甘斯克地區有超過47處民用設施被摧毀或損壞，其中包括38座住宅樓和一所學校，至少5名平民被炸死，12人受傷。澤連斯基總統指出，在烏東戰區，俄軍數量"遠遠超過"烏克蘭軍隊。

（德新社、法新社等）

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