友好無上限？ 俄政治學者警告：若俄羅斯戰敗 中國將參與瓜分

(德國之聲中文網）在剛剛結束的七國集團（G7）外長會議上，與會者明確呼籲中國不要支持俄羅斯對烏克蘭的戰爭。近期的一項民調也顯示，中國大多數網友認為，俄烏衝突中支持俄羅斯符合中國的國家利益，顯現了中國的親俄信息環境對網友的影響。

然而，號稱友好無止境，合作無上限的中俄似乎正在釋放疏遠彼此的信號。據俄羅斯媒體「真理在線」本周一（5月16日）報導，在俄羅斯政治學者蘇斯達爾采夫（Andrei Susdalzew）看來，中國並不是俄羅斯的盟友。

蘇斯達爾采夫向該網站表示：中國在非常謹慎地支持我們，它不反對我們，但也沒有幫助我們。如果我們贏了，中國將站在我們這邊，但是如果我們輸了，尤其是輸得很慘的時候，中國估計也將參與瓜分掠奪俄羅斯。

這名學者還指出，中國國家主席習近平並沒有前往莫斯科，盡管這將被視為支持的信號，蘇斯達爾采夫得出結論：事實證明，我們應該再次相信我們並沒有盟友。

完全被孤立

無獨有偶，俄羅斯國家電視台上也罕見出現了專家強調俄羅斯遭到全世界反對的畫面。俄羅斯軍事分析家、退役上校霍達仁諾克（Mikhail Khodarenok）周二晚在俄羅斯-1（Rossiya 1）頻道的談話性節目60分鐘裡警告俄軍的戰爭情勢正在惡化。這名軍事專家雖然沒有直接點名中國，但他表示：我們完全處於政治孤立之中，雖然我們不願承認，但實際上全世界都在反對我們，我們必須擺脫這種局面。

相關報導也出現在諸如網易一類的的中國綜合門戶網站。其中一篇名為俄電視台出現罕見畫面，退役上校稱俄羅斯已被孤立，嘉賓一片沉默的文章寫道：一些人認為，這可能是有意為之，俄羅斯可能正在逐步轉變風向，讓民眾為特別軍事行動的負面消息做好准備，接受無法達成既定目標的現實。

中國駐烏克蘭前大使：俄羅斯已顯露敗像

同樣不看好俄羅斯的是中國駐烏克蘭前大使高玉生。他日前在一場研討會上分析俄烏戰爭的走勢和對國際秩序的影響，認為俄羅斯已顯露敗象。其發言被鳳凰網等媒體轉載，但也隨之遭到刪除。

在中國國際金融30人論壇暨中國社科院國際研究學部主辦的這場研討會上，高玉生指出，俄走向失敗主要因為蘇聯解體後俄羅斯始終處於持續衰落的歷史進程中、俄閃電戰的失敗、俄已失去了戰略主導和主動權等五個原因。

德廣聯旗下的巴伐利亞廣播電視台（BR）也注意到了高玉生的表態並猜測，這是一位退休外交官的個人意見，還是中國正悄悄疏遠普亭的俄羅斯？

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