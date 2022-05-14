被親信誤導下錯棋？俄前總理：普亭失去對烏克蘭戰爭的信心

俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）認為，普亭對烏克蘭戰爭的信心已經開始動搖。

卡西亞諾夫本周五在歐洲的一個未公開地點接受德國之聲採訪時表示，在戰況方面，總統普亭可能受到了俄羅斯將領的誤導。

現年64歲的卡西亞諾夫曾在2000到2004年擔任俄羅斯總理。在他和他領導的內閣被解散之後，卡西亞諾夫組建了一個反對黨，並且在2008年參加了總統競選。後來他成為反對派人士，目前流亡海外。

卡西亞諾夫對德國之聲表示，從5月9日莫斯科「勝利日」紀念儀式上看，普亭的講話並未展現出強者姿態，反而顯得有「一點點緊張」。

在講話中，普亭再次為在烏克蘭的戰爭行為辯護，宣稱烏克蘭擁有核武器，並且指責該國正在被新納粹分子所領導，因此入侵是「唯一的正確決策」。他還聲稱，西方國家在計劃入侵俄羅斯。

對於這些言論，卡西亞諾夫評價道：「普亭先生的反應和講話絕對是蒼白無力的。」他認為普亭「已經開始意識到自己正在輸掉這場戰爭」。

普亭受到親信的「誤導」

很多分析人士猜測，普亭身邊的核心圈成員在向他報告的時候，隱瞞了一些信息，或者說沒有向他展示戰局的完整面貌。卡西亞諾夫對於這種理論表示贊同。

「我相信他一定受到了誤導」，卡西亞諾夫還補充道，（在開戰之前）普亭應該是「堅信自己的軍隊戰鬥力很強」，並且認為入侵行動應該能夠「速戰速決」。

幾周前，俄軍從基輔撤離，將主要戰線移到了烏克蘭東部。由於俄羅斯在戰場上經歷了數次挫敗，所以卡西亞諾夫警告道，普亭可能會試圖將衝突推向一個新的階段。

「現在我們正在進入另一個階段——對峙能力、經濟實力和軍事潛力的競爭」，他指出，西方國家向烏克蘭運送重型武器的決定將會為基輔在未來的戰局中賦予「決定性的優勢」。

卡西亞諾夫：當年的普亭已不復存在

卡西亞諾夫曾經和普亭共事數年，他認為這位俄羅斯總統已經發生了很大變化。「20年前，我曾經和他一起共事。那時候的他完全是另一個人。那時候（俄羅斯）的情況也和現在截然不同。」

「那時候我們有議會，獨立的議會——我們還有獨立的媒體，有司法機構。如今已經是完全不同的世界」，卡西亞諾夫說，「普亭先生毀掉了所有民主國家的特徵，現在是一個絕對的威權政權，並且逐漸轉向極權主義。」

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