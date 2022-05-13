無論要花多長時間 烏克蘭外長：目標是恢復烏克蘭領土完整

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）闡述了他的政府在俄羅斯侵略戰爭中的目標。他目前正對德國進行為期四天的訪問，並於周五（5月13日）參加七國集團在波羅的海的外長會議。

這位烏克蘭外長周四對德國二台（ZDF）表示，無論要做什麼，無論要花費多長時間，烏克蘭將在軍事上和外交上抗爭，「以使我們的國家得到全面恢復」。

庫列巴強調，這涉及烏克蘭整體上的領土完整，包括頓巴斯和克里米亞。在與其他政治家的交談中，他也強烈主張烏克蘭加入歐盟。

烏克蘭駐德國大使梅利尼克（Andrij Melnyk）也表示，期望柏林更多致力於幫助基輔加入歐盟。他在接受媒體「德國編輯部網絡」採訪時說，歐盟將在6月底之前對候選國地位做出決定，因此德國人幫忙進行游說是很重要的。

歐盟再為武器輸送撥款5億

歐盟將再提供5億歐元用於向烏克蘭武裝部隊輸送武器裝備。歐盟外交事務專員博雷爾（Josep Borrell）宣布了該消息。這將使歐盟軍事援助烏克蘭的款項達到20億歐元。

與此同時，基輔對柏林提出更多武器要求。烏克蘭駐德國大使梅利尼克此前要求德國，「盡快提供88輛豹式主戰坦克、100輛『黃鼠狼』步兵戰車以及裝甲自行榴彈炮和其它軍火」。目前，德國已承諾提供50輛「獵豹」防空坦克、PzH-2000自行榴彈炮等重型武器，但是尚未就「黃鼠狼」 步兵戰車、豹式主戰坦克做出許諾。

此外，烏克蘭外長庫列巴也在訪德期間呼籲提供給該國西方戰鬥機和導彈防御系統，用於該國對俄羅斯的防御。庫列巴再次對德國在對烏供武問題上的猶豫提出批評，但他強調，在經過最近幾周的緊張後，德國和烏克蘭的關係已經回到了良好的軌道。

柏林對於戰機交付持保留態度

庫列巴的這次訪問前，德國外長貝爾博克剛剛訪問了基輔。貝爾博客的訪問顯然幫助改善了德烏雙方的關係。不過針對庫列巴提出的戰鬥機要求，這位德國外長保持了謹慎的保留態度。她提到了德國針對禁飛區問題的立場，稱已經對「這類飛行器的交付表達了明確的態度」。

德國政府和北約反對在烏克蘭上空設立禁飛區，擔心禁飛區的實施可能導致北約和俄羅斯之間的直接對抗。這樣一來，烏克蘭的戰爭就可能面對急劇升級的風險。

貝爾博克說，在她本周二訪問基輔期間，「討論了我們如何能夠支持烏克蘭，首先是在其防御能力方面，同時又不會致北約成為這場戰爭中的交戰方」。

多方參與亞速鋼鐵廠談判

在馬裡烏波爾的亞速鋼鐵廠（Azovstal），烏克蘭方面的戰鬥人員仍未能撤離，該鋼鐵廠仍處於俄羅斯的猛烈炮火之下。在國際力量的支持下，烏克蘭領導層表示將繼續努力營救這些被困士兵。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）說，基輔已經授權聯合國和紅十字會與俄羅斯方面舉行會談，土耳其也作為調解人參與其中。

其目標是分幾個階段進行撤離。第一步是營救亞速鋼鐵廠中38名嚴重受傷的戰鬥人員。如果這樣做可行，那麼「我們將繼續推進」。此外，烏克蘭準備用俄羅斯戰俘交換傷員。

馬裡烏波爾位於2014年被俄羅斯吞並的克里米亞半島和同年被親俄分離武裝佔據的頓巴斯地區之間，處在連接上述兩個俄方控制地區的關鍵位置，可用以阻斷烏克蘭出口運輸。兩個多月來，這個港口城市一直被俄羅斯軍隊圍困。今年4月在經過近兩月的包圍和轟炸後，俄羅斯宣布控制了該市。不過，一部分烏克蘭方面的戰鬥人員退守該市建於蘇聯時期的亞速鋼鐵廠內，繼續抵抗。被圍困鋼鐵廠內的烏克蘭守軍多次表示拒絕向俄方投降。

英國：烏方阻止俄軍跨越北頓涅茨河

據烏克蘭當局稱，該國中部的工業城市克列緬丘格（Kremenchuk）被一系列俄羅斯導彈擊中。地區軍事長官盧寧（Dmitrij Lunin）說，這是戰爭開始兩個半月以來對該市的最大襲擊，一家煉油廠也遭到破壞。

據英國方面稱，烏克蘭部隊已阻止俄羅斯軍隊跨越頓巴斯的北頓涅茨河（Siverskji Donets）。英國國防部表示，該國軍事情報局獲取的圖像顯示，俄羅斯軍隊丟失了用於組建浮橋的設備等。俄羅斯軍隊之前曾試圖向斯洛揚斯克和克拉馬托爾斯克方向突圍。

（德新社，路透社，法新社，美聯社）

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