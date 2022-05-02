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家園被炸毀！烏克蘭老婦人在廢墟裡烤蛋糕 照片曝光惹鼻酸
烏俄戰爭持續至今已超過兩個月，上百萬名平民死亡、受傷、逃離家園，烏克蘭人的生活也徹底改變。一名戰地記者在烏克蘭拍攝了兩張照片，只見一名烏克蘭老婦人在被炸毀的家園中，不慌不忙的烤著復活節蛋糕，震撼畫面引人鼻酸。
戰地記者Hanna Liubakova 1日貼出兩張照片，只見一名烏克蘭老婦人身穿藍色衣服、頭上披著花巾，推著一輛推車，在被炸毀的家園中，透過火窯「烤蛋糕」。
Hanna貼文表示，拍攝地點在烏克蘭戈倫卡村（Gorenka），一名老婦人在她被毀壞的房子裡烤復活節蛋糕，「這些人失去了一切，但他們並沒有放棄」。
照片曝光後引發熱議，目前共有3.4萬個喜歡、6995則轉推，許多網友紛紛留言「希望早點和平」、「很棒的人們」、「就像看到自己的祖母一樣」、「保有愛跟尊嚴的一幕」。
The village of Gorenka, #Ukraine. The elderly lady bakes Easter cakes in her ruined house. These people lost everything but they are not giving up. pic.twitter.com/lf35nb2ceu— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 30, 2022
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