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家園被炸毀！烏克蘭老婦人在廢墟裡烤蛋糕 照片曝光惹鼻酸

聯合新聞網 / 綜合報導
烏俄戰爭超過兩個月，上百萬名平民死亡、受傷，家園破滅。圖為烏克蘭馬立波一名男童廿四日站在一輛遭戰火破壞的汽車旁。（路透）
烏俄戰爭超過兩個月，上百萬名平民死亡、受傷，家園破滅。圖為烏克蘭馬立波一名男童廿四日站在一輛遭戰火破壞的汽車旁。（路透）

烏俄戰爭持續至今已超過兩個月，上百萬名平民死亡、受傷、逃離家園，烏克蘭人的生活也徹底改變。一名戰地記者在烏克蘭拍攝了兩張照片，只見一名烏克蘭老婦人在被炸毀的家園中，不慌不忙的烤著復活節蛋糕，震撼畫面引人鼻酸。

戰地記者Hanna Liubakova 1日貼出兩張照片，只見一名烏克蘭老婦人身穿藍色衣服、頭上披著花巾，推著一輛推車，在被炸毀的家園中，透過火窯「烤蛋糕」。

烏克蘭老婦人在廢墟中烤蛋糕。圖／取自推特
烏克蘭老婦人在廢墟中烤蛋糕。圖／取自推特

Hanna貼文表示，拍攝地點在烏克蘭戈倫卡村（Gorenka），一名老婦人在她被毀壞的房子裡烤復活節蛋糕，「這些人失去了一切，但他們並沒有放棄」。

照片曝光後引發熱議，目前共有3.4萬個喜歡、6995則轉推，許多網友紛紛留言「希望早點和平」、「很棒的人們」、「就像看到自己的祖母一樣」、「保有愛跟尊嚴的一幕」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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