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傳陣亡孩子遺照給俄國母親 臉部辨識AI助攻烏克蘭惹議

未來城市@天下 / 編譯・王茜穎
烏克蘭IT部隊透過AI辨認俄國軍人身份，進一步聯絡軍人家庭。圖片來源：截自IT ARMY of Ukraine Telegram
烏克蘭IT部隊透過AI辨認俄國軍人身份，進一步聯絡軍人家庭。圖片來源：截自IT ARMY of Ukraine Telegram

明明已是春天，枝頭卻一片葉子也無。大地焦黑，坦克壓境，烏克蘭軍人拿著手機，對著地上一具俄國士兵屍體拍照。

手機裡的人臉辨識APP Clearview AI，會自動比對200億張人臉——皆是從社交媒體和公開網站抓下來的，其中10%來自俄羅斯最大的社交網站VKontakte——陣亡士兵的身份呼之欲出。

透過烏俄流行的通訊軟體Telegram，烏克蘭IT大軍向一位俄軍母親告知其子死訊，附照中是一名倒在泥地裡的男性，面孔猙獰，嘴巴張開。

「你為什麼要這樣做？你想讓我死嗎？我已經不想活了。你肯定樂在其中吧。」那名母親不可置信，不相信那是自己的孩子。

下則訊息給了她致命一擊。

新傳來的照片裡，戴著手套的手握著該名男子的軍事文件。陌生人的訊息說，已有成千上萬的年輕人死去，「（這是）阻止這所有瘋狂行徑的唯一方法，還要死多少人？」

逼老母親直面孩子的慘死，十分殘忍；烏克蘭希望這劑「猛藥」能激起俄國民眾對戰爭的不滿，讓其他俄軍怕被肉搜而不敢犯下戰爭罪，並加速戰事結束。

根據《華盛頓郵報》四月中的報導，烏克蘭官方迄今已用Clearview AI進行超過8,600次人臉搜尋，對582個俄國家庭發出死訊，並附上遺體照片。

Clearview AI曾被美國警方、聯邦機構用於追緝嫌犯，《華盛頓郵報》認為這是「該科技至今最毛骨悚然的應用」。

烏克蘭副總理暨數位轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）發文表示，他們是為了突破俄國的資訊封鎖，向俄國民眾揭露戰爭的代價，以及駁斥俄國官方宣稱這是一場「沒有徵兵」「無人死亡」的「特別行動」的謊言。

然而，專家警告，這種利用至親傷痛的極端行為，恐適得其反，激怒俄人。

這一切的始作俑者是Clearview AI執行長宦孫至（Hoan Ton-That），他告訴《紐約時報》把人臉辨識導入戰場的念頭始於一則俄軍戰俘的影片，「俄羅斯聲稱他們是演員⋯⋯我就想烏克蘭人若能用Clearview AI，就能獲得更多核實他們身份的資訊。」

三月初，他托人帶信，跟烏克蘭國防部接上線。

宦孫至告訴《華盛頓郵報》，烏克蘭已有五個政府部門、超過340名官員可使用Clearview AI；為此，Clearview AI還將界面翻譯成烏克蘭語，而且強調一切無償。「幫助烏克蘭是我的榮幸，」他告訴《紐約時報》。

無人機鏡頭、衛星圖像、照片、影片，無所不在的眼睛，從高處注視著這場戰爭，辨識每一張敵人的臉孔。

儘管如此，三月底接受《華盛頓郵報》專訪時，費多羅夫仍避重就輕，聲稱自己寫了太多信，記不得是否曾主動去信Clearview AI。

相較於費多羅夫的迴避，Clearview AI就顯得非常積極，主動向《紐約時報》《華盛頓郵報》等西方媒體出示與烏克蘭三個官方單位的通信，其中包括烏克蘭國家警察、國防部和一個不願具名的公部門。

烏克蘭國防部信中表示，他們測試用Clearview AI來掃描陣亡俄軍的臉，結果令他們「感到驚喜」。宦孫至向《華盛頓郵報》表示，烏克蘭官員親眼目睹一張屍體照能幫他們收集到多少數據，如家庭照、社交媒體帳號和人際關係細節等，多次發出「哦，哇」的讚嘆。

除了戰場緝凶，不願具名機關官員向Clearview AI透露，他們用其來辨識戰俘身份，檢視其社交媒體往來，以排除俄國間諜、可疑份子，光前幾週的搜索就已破千。

Clearview AI甚至抓到了趁亂洗劫民宅的戰爭竊賊。費多羅夫在推特上發布一張監視畫面截圖，Clearview AI辨識出影像中是一名俄國特種兵，曾在布查犯下暴行，洗劫烏克蘭人後，跑到白俄羅斯的快遞公司把贓物快遞回國。

費多羅夫發話：「我們會找出每一個兇手。」Clearview AI證實，每週都透過Zoom培訓新的烏克蘭警察和軍官，有時甚至頻繁到每日。

但臉部辨識技術並不完美，一旦失誤，最直接的就是錯認屍體，傳錯死訊，或將無辜之人誤認為敵軍，陷人於險境。

過去的研究已指出，AI是一個性別種族歧視者，男人的臉部辨識準確率高於女人，白皮膚的高於黑皮膚的，認錯時有所聞。演算法複製了人類的歧視與偏見，進行大規模的黑箱歧視，卻無從問責。

數位權益團體「為未來而戰」（Fight for the Future）副主任葛里爾（Evan Greer）擔心，這些科技公司利用戰時的監管真空，伺機擴權，把戰場當監視工具的試驗場。「Clearview AI 之屬的公司急於利用烏克蘭的人道危機，以正常化他們有害且具侵犯性的軟體，」葛里爾接受《紐約時報》採訪時提出警告。

英國科技研究者黑爾博士（Stephanie Hare）直接砲轟，該公司擺明想利用烏克蘭做宣傳，「發戰爭財」。

宦孫至向《華盛頓郵報》喊冤，表明其唯一的目的，就是協助保衛被侵略的烏克蘭；但不否認這有助其向潛在客戶展示火力，「（這場戰爭）提供了良好範例，讓其他美國政府部門見識到這些實例如何運作。」

事實上，美國國會議員去年已提案立法，禁止聯邦採購Clearview AI等臉部辨識資料庫，獲兩大黨聯名支持，理由是其圖像是「非法取得」。傳統的臉部辨識軟體，僅能比對駕照、護照或入監服刑照等官方照片。

對此，Clearview AI的律師表示，該案法源〈憲法第四修正案〉並不保護下載和分析人們自願上傳至網路的照片​；Clearview AI亦辯稱，其數據庫只提供給執法單位（編按：美國新聞網站BuzzFeed於2020年取得內部文件揭露，Clearview AI的私人客戶橫跨娛樂、賭場、NBA、健身集團、零售龍頭、銀行等，並非如其所述僅限於執法單位）。

Clearview AI因未經所有者授權，從社交媒體和公開網站收割大量照片並銷售，有侵犯隱私之嫌，在國際上惡名昭彰。不僅美國政府、歐盟介入調查，還有多起官司；加拿大、英、法、澳、義等國認定其非法擅用個人照片，還要求刪除其國民數據。

Clearview AI也有對策：長大到沒人動得了它。

《華盛頓郵報》二月的調查報導揭露，去年底，該公司私下告訴投資人，他們計畫募資5,000萬美元，以擴大對私人客戶的服務；並預計在一年內將數據庫擴增至1,000億張臉部圖像，其規模之大，足以辨識整個地球的人。

挾其龐大數據庫，他們將開發新產品，擴大國際銷售團隊，並砸更多錢私下遊說政府，制定有利於Clearview AI的法令。

烏俄之戰，只是再次將臉部辨識爭議吵上檯面。

有些分析師樂觀地認為，烏克蘭大可展現不同於俄羅斯的氣度：當俄國用臉部辨識打壓異己時，烏克蘭可用於人道救助；彷彿科技是一把刀，善良是一種選擇。但缺乏有效監管，這個世界能依靠他人的「善良」來維權嗎？

科技與惡的距離，不能只靠一念之間。

「全文轉載自未來城市(正義或邪惡？傳陣亡孩子遺照給俄國母親　臉部辨識AI助攻烏克蘭惹議)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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