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微軟：俄發動入侵以來對烏克蘭發動數百次網攻

中央社 / 華盛頓27日綜合外電報導

美國科技巨擘微軟今天公布報告說，俄羅斯入侵烏克蘭以來，一群與俄國政府勾結的駭客組織對烏國發動數百次網攻，目的似乎是為支持莫斯科的軍事攻擊與網路宣傳。

微軟（Microsoft）還說，俄羅斯常使用「混合」戰術，在戰場上網攻與軍事攻擊並行，「從俄侵烏前沒多久開始，我們看到至少6個與俄羅斯結盟的國家行為者對烏克蘭發動超過237次行動」。

微軟表示，這些網攻包括「正在持續、威脅公民福祉的毀滅性攻擊」。

微軟這份報告說，在俄國入侵烏克蘭的第一週，俄羅斯攻擊烏克蘭主要媒體，「同天俄國軍方宣布意欲摧毀烏克蘭的『假新聞』目標，指示針對基輔的電視塔發動飛彈攻擊」。

微軟表示，這些協調攻擊目的是要「擾亂或降級烏克蘭政府與軍事功能，破壞民眾對那些組織的信任」。

微軟表示，已追蹤到近40次破壞性網攻，攻擊目標指向數百個系統，其中1/3直接鎖定烏克蘭從國家到地方各層級的政府機構，另有4成鎖定重要的基礎建設，其中一些是所謂的惡意刪除軟體（wiper）攻擊行動。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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