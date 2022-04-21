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躲過納粹暴行卻命喪俄軍入侵 91歲老人在地下室逝世

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一位91歲的猶太人大屠殺倖存者在烏克蘭馬立波的一個地下室中逝世了，奧斯威辛紀念館於推特上公布了奧比德科娃的死訊。圖／德國之聲中文網
一位91歲的猶太人大屠殺倖存者在烏克蘭馬立波的一個地下室中逝世了，奧斯威辛紀念館於推特上公布了奧比德科娃的死訊。圖／德國之聲中文網

一位91歲的猶太人大屠殺倖存者在烏克蘭馬立波的一個地下室中逝世了，奧斯威辛紀念館於推特上公布了奧比德科娃（Vanda Semyonovna Obiedkova）的死訊。

猶太新聞網站哈巴德（Chabad）引用奧比德科娃的女兒拉裡莎的話表示，她的媽媽已經於4月4日死去。該篇公布於哈巴德網站上的文章寫到，在奧比德科娃生命中最後兩個星期裡，這位91歲的老人家病得憔悴不堪，只能奄奄一息地躺在地下室裡凍得瑟瑟發抖。她女兒能做的僅是陪在她身邊，無助地看著母親生命流逝。拉裡莎和她的丈夫在奧比德科娃死後，冒著生命危險將她埋葬在亞速海附近的一個公園裡。

10歲時躲過納粹屠殺

奧比德科娃於1930年12月8日出生在馬立波。1941年10月，在她10歲時，納粹進入馬立波並開始圍捕該市的猶太人。當黨衛軍來到家裡帶走了她的母親時，奧比德科娃藏在地下室裡，躲過了一劫。奧比德科娃的母親和她母親的整個家庭隨後遭納粹處決，在親戚的幫助下，她住進了醫院，一直在那住到1943年馬立波被解放。

今年3月初，戰火重回馬立波，奧比德科娃一家人逃到一間商店的地下室避難。拉裡莎表示，「當時沒有水，沒有電，沒有暖氣，而且冷得讓人受不了」，她沒辦法幫媽媽多做什麼事，「只能像動物一樣生活著」。奧比德科娃是已知第二個因俄羅斯入侵而死亡的烏克蘭大屠殺幸存者。今年3月底，一名96歲的烏克蘭集中營幸存者在俄羅斯軍隊炮擊之中，死於他居住的公寓。

（哈巴德網、焦點線上）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 納粹

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