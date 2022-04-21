「眼睜睜看著炸彈投向我們的房子」 俄烏戰爭讓二戰軍人憶起惡夢

一起床，特拉奇克-斯塔夫斯卡（Wanda Traczyk-Stawska）就走進客廳，打開電視。自2022年2月24日以來，每天早晨都這樣，似乎成了她的職責。這位95歲老人想知道烏克蘭人是否還在同俄羅斯侵略者浴血奮戰。她要和他們在一起，即使只是在自己的沙發上。

特拉奇克-斯塔夫斯卡非常清楚，戰爭意味著什麼：在1944年抵抗德國佔領者的華沙起義期間，17歲的她是波蘭地下軍的一員。在接受德國之聲採訪時，她試圖重現那個可怕時代的聲音、氣味和味道。有時，她會閉上眼睛，語速放得更慢，仿佛要細細掂量每一個字眼。

她低頭陳述道：「戰爭最初幾天，我看到德國人射殺了一個嬰兒。我以前從未想象過，世界上竟會有這麼邪惡的人。」從那一天起，她就想快快成熟，參加戰鬥。

特拉奇克-斯塔夫斯卡強調說，她厭惡戰爭，因為，戰爭是人類最大愚行。然而，兩個月來，她卻再次面對戰爭的恐怖。她說，「我寧可死了，用不著再經歷這些；但既然還活著，那我就覺得，有義務去戰鬥。可是，現在的我只能呼籲世界：幫助烏克蘭！」

「最大的夢魘」

特拉奇克-斯塔夫斯卡清楚記得當年對德戰爭中波蘭人未得到外援時的那種感覺。烏克蘭空域現在依舊「開放」，即未設「禁飛區」。這讓她想起了1944年。她說：「我們那時根本沒有防空能力，而用沖鋒槍又怎麼能把飛機打下來。這樣，我們不得不眼睜睜看著炸彈投向我們的房子。這是我們最大的夢魘。」

華沙SWPS大學精神病學家和心理治療師波皮爾（Agnieszka Popiel）此解釋說：「現在發生的事情給二戰倖存者帶來巨大心理負擔」。波皮爾教授和一位同事共同負責認知行為療法診所，治療夢魘等心理疾病。她所在的大學為成功逃離了烏克蘭戰爭的人設立了一條熱線。這些人依然感覺受到威脅、憂慮親屬，或已有失去親人的痛苦經歷。

夢見怪物

瓦爾斯基（Stanislaw Walski）有過第二次世界大戰的可怕經歷。他出生於希特勒在德國上台的1933年。在接受德國之聲電話採訪時，他表示：「俄羅斯的侵略撕裂了我的心。在經歷了第二次世界大戰中的所有那些暴行之後，我一直在想：這種事情不再可能發生了。但不幸，總有一些發動戰爭的瘋子。」

瓦爾斯基88歲，住在弗羅茨瓦夫（Breslau）。他參加了歷史紀念中心Zajezdnia的「永不再戰」影片行動。經歷過第二次世界大戰的人在短片裡出鏡，譴責俄羅斯侵略烏克蘭。瓦爾斯基在視頻上講述了自己在11歲時如何被轉運到位於德國上普法爾茨（ Oberpfalz ）的一個集中營。多少年裡，他無法擺脫這一噩夢：他在空中漂浮，怪物們試圖抓住他的腿。

瓦爾斯基解釋說：「我想，我這個小男孩當時在心理上無法忍受看到那麼多屍體，看到人們撲向鐵絲網。」他說， 他仍能記得那時的聲音、氣味——以及無時無刻不在的飢餓感：「那是無法忍受的。要是有蒼蠅飛進我的喉嚨，我不會把它吐出來，而是會一口咽下去。」

波皮爾教授指出，老年人對年輕時所經歷事情的記憶往往比對最近發生的事件的記憶更清晰：「當時，相關經歷與記憶強烈交織；到了晚年，記憶力下降，這種情況便越來越少。」她認為，這可以解釋，年輕時的記憶何以會很快清晰重返。

這位心理學家指出，人會無意識建起一種保護機制：那些有過可怕經歷的人會儲存具體的刺激，如聲音、氣味或圖像，使得身體準備好在未來類似情況下保護自己。

「德國人態度太猶豫」

特拉奇克- 斯塔夫斯卡表示，「常聽到有人說我們是特殊的一代。這不對。當年的我們就像今天的人們。」在接受德國之聲採訪過程中，她一再建議烏克蘭婦女不要留在已成為前線國家的波蘭。而該繼續往西去。她說：「我知道，這些婦女想到的是她們在烏克蘭作戰的丈夫。她們不想遠離。但這不對！對於留在國內的男人們來說，重要的是，知道自己的妻兒是安全的。」;

當我謝謝她接受採訪時，這位二戰老兵說，她也要感謝：能有機會直接與德國人對話。她說：「我希望德國能為世界和平抗爭。只要有戰爭，就不會有和平。德國人態度太猶豫了。」

95歲的特拉奇克-斯塔夫斯卡陪我走到門口，語調堅定地說：「要是再年輕一點，我現在就會和烏克蘭人一起戰鬥。」這位波蘭老人強調，烏克蘭人民絕不能投降。她深信，烏克蘭將獲勝：「因為，和我一樣，那裡的人民知道自由意味著什麼，什麼是人的尊嚴」。

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