對抗飛彈最佳武器就是科技！31歲烏克蘭部長 率百人躲地窖打「第一次世界網路大戰」

俄羅斯入侵烏克蘭已一個半月，勝負本應毫無懸念，但大鯨魚卻始終無法吞下小蝦米，還讓一個喜劇演員變成全國英雄，及一個年僅31歲的數位轉型部長化身戰時部長，以網路為戰場，推特為大砲，全球駭客為軍隊，加密貨幣和NFT籌軍餉，號召跨國科技巨人為後盾，動員歐美將俄國逐出SWIFT支付系統，企圖封殺俄國的網路、經濟、資金鏈。

《紐約時報》評論：「費多羅夫先生為軍事衝突寫下了新劇本，展現一個軍力遠遜於敵人的國家如何利用網路、加密貨幣、線上運動和頻頻推文來削弱外來侵略者。」儘管西方世界極力避免第三次世界大戰，在某種程度上，世界大戰已然開打——這位烏克蘭史上最年輕的部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱之為「第一次世界網路大戰」（World Cyberwar I）。

31歲，烏克蘭史上最年輕的部長

儘管西方世界極力避免第三次世界大戰，在某種程度上，世界大戰已然開打——這位烏克蘭史上最年輕的部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）稱之為「第一次世界網路大戰」（World Cyberwar I）。擷自推特

當許多網友質疑「還不如買飛彈」時，費多羅夫的推文堅定表示︰「在2022年，對抗坦克、火箭與飛彈的最佳武器，就是現代科技。」

當俄國飛彈如雨點般落下，費多羅夫開始在推特上「點名」全球最強大的科技公司，要求他們立即切斷俄國的戰爭假消息、中止在俄的所有服務、抵制俄國。

數月前，求見美國太空探索科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）不成，戰後兩日，費多羅夫直踹馬斯克老巢：「@elonmusk，當你試圖殖民火星時——俄羅斯正在試圖佔領烏克蘭！」當天他就獲得馬斯克本人回應，48小時內上千顆星鏈衛星系統（Starlink）突破戰地邊境，抵達烏克蘭，成為解救斷網危機的生命線。後來，費多羅夫坦承做了很多功課，雙方已有多次私下會談；但其舞台效果，奪得了全球的注目。

此後他愈戰愈勇，推文有如重砲，左打臉書，右踢蘋果：「馬克・祖克柏，在你創建元宇宙時，俄國毀了烏克蘭的真實生活！」他在二月27日，俄羅斯入侵烏克蘭第三日時點名祖克柏（Mark Zuckerberg）。臉書隨即宣佈禁止俄羅斯官媒在其平台上投放廣告或盈利，加強對俄官媒帳號的事實查核和假消息標註，刪除散播假消息的假帳戶；並讓烏克蘭境內用戶鎖住自身檔案，暫時關閉查看和搜索烏克蘭用戶的「朋友」列表，避免成為攻擊目標。

「他們殺死了我們的孩子，現在就扼殺他們的權限！」三月一日，他點名蘋果執行長庫克（Tim Cook），要求下架APP Store的俄羅斯官媒。蘋果不僅同意下架，並停止在俄的一切銷售，切斷Apple Pay。

他扼住俄國的喉舌，「Meta挺身封鎖俄國的謊言，@YouTube你何時要做？」隔天YouTube宣佈歐洲跟進，中國TikTok則宣布暫停俄羅斯的直播和上傳。

他遮蔽俄國的眼睛，Google禁用地圖上的部份功能，防止俄軍藉此識別人群，成為攻擊目標。他指控俄軍在短短21天內殺死百名兒童，點名中國最大無人機製造廠商大疆（DJI），俄軍飛彈就是用你家產品來導航，「@DJIGlobal 你確定要想成為這些謀殺者的共犯嗎？」

才幾小時，大疆就回應將在烏克蘭全境安裝地理圍欄，阻止無人機飛行。費多羅夫不費一兵一卒，用挑釁推文拆彈。

僅靠推特點名，贏得全球網路巨頭力挺

費多羅夫的戰果豐盛：蘋果、亞馬遜、Google、微軟、Netflix、英特爾、PayPal、Oracle等都停止在俄國的業務。在烽火連天，城市接連失守時，線上施壓行動為烏克蘭贏得了難得的小勝利。

2 steps that will end Putin’s regime by Russians. Firstly, complete exit from the country of @Visa and @MasterCard (not just sanctioned banks). Secondly, complete blocking of the @Apple Store and @Google Play with all apps. This could strike irrevocably! — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022

《華盛頓郵報》形容：「他成為主要的策動者，策動一個長期不願屈從於任何國家或衝突的政治要求的產業，而且沒有靠立法或經濟交換就做到了。」

三月中接受《時代》（TIME）雜誌專訪時，費多羅夫透露下一步是瞄準俄國科技產業：「讓他們無法賺錢，無法營運，無法花錢聘人，如此他們將會清醒過來，向政府施壓，停止這場對烏克蘭的血腥戰爭。」

開戰後，俄羅斯一度中斷地面基地台服務，並發起網路攻擊。費多羅夫在網路上號召30萬網軍，對抗俄羅斯的網攻，打線上游擊戰：攻擊俄羅斯企業、銀行、政府、下議院、俄國通訊社等官媒網站與白俄羅斯鐵路官網，並築起網路防禦長城。

他們透過即時通訊軟體Telegram群組，傳遞任務；為國內網軍提供寬頻、安全地點、租稅誘因、行動支援等；用加密貨幣募得超過6,300萬美金的軍費，將俄國入侵的歷史發行成NFT，籌措未來重建經費。還祭出高額賞金，懸賞普丁等俄國政壇人士的虛擬錢包地址；用臉部辨識軟體辨識死去俄軍身份，聯繫家人領回。

小國的年輕部長向俄國嗆聲：「我認為他們的網損將會增加，直到他們的坦克終於離開烏克蘭並停止殘殺烏克蘭人。」

百人數位轉型部，躲地窖打網路戰

打仗並非他的初衷。

在二月24日以前，費多羅夫的250人數位轉型部，最大的計畫是「手機政府」，目標是2024年讓政府服務全面上線，兩成為自動化無人服務，喊出要將國家「Uber化」。

他們想像著，政府的數位轉型將為烏克蘭帶來多少高薪的科技工作，吸引多少科技公司進駐，他甚至和總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）前往矽谷朝聖招商。

計畫永遠趕不上變化。數位轉型部，一夜之間轉型成數位戰爭機器，所幸過去八年俄國頻繁的網路攻擊，已經讓他們提早佈署、備份、在世界各地建立資料庫。

開戰一週，一半的人回來工作了，他們躲在基輔外的祕密地點，在防空警報的蜂鳴中，躲進地下避難所或地窖中靠手機連網。

費多羅夫苦笑說，自己一天頂多睡三、四個鐘頭，而且常常每30分鐘就被床頭的手機警示叫醒。他們的首要任務，是保護關鍵基礎建設以對抗網路攻擊，並確保政府線上服務的暢通。

承平時代用來取得數位護照、登記車輛牌照的政府APP，戰時多了申請急難救助資金、提供砲擊中失去的身份證明文件、追蹤俄軍動向、登錄戰時財產損失，以便日後求償的功能。

接著，他將員工切成更小的組，各有任務。如聯繫500家科技公司，包括華碩；他寫了4,000封求助信，多到他已記不住有誰。

數位行銷公司老闆，幫素人總統贏大選

透過星鏈，在祕密地點接受西方媒體專訪時，費多羅夫像個大男孩，身穿素色黑T，戴著Swatch和AirPod。網路上沒有太多關於他過去的消息，彷彿是一種回不去的平凡幸福。圖為他去年接受媒體訪問時刊載的照片。圖擷自 rubryka.com/

原本不用推特的費多羅夫，為了形成歐美的輿論壓力，親上火線，揭露被砲轟的街道、滿地的屍體、睡在地下醫院走廊上的母親和新生兒、吶喊「今日烏克蘭，明日全歐洲」。其推特帳號粉絲從去年的98人，飆漲到28萬人；全球各大媒體關注，企業響應，費多羅夫一夕成名，變身全球網紅。

此舉短期成效顯著，但難就難在新聞洗的很快，讀者喜新厭舊，要如何持續吸引眼球？還有人記得敘利亞嗎？以及緬甸內戰，伊斯蘭國在非洲擴張，戰爭尚未結束，已幾乎無任何水花。

但至少，目前全球正關注著這場殘酷的入侵。透過星鏈，在祕密地點接受西方媒體專訪時，費多羅夫像個大男孩，身穿素色黑T，戴著Swatch和AirPod。

網路上沒有太多關於他過去的消息，彷彿是一種回不去的平凡幸福。

只知他生長於人口一萬出頭的南方小鎮Vasylivka，已婚，有妻女。2014年，他曾代表一個得票率不到0.5%的小黨參選國會議員落選，後來自行創業，辦了一家名為SMMSTUDIO的數位行銷公司；2018年幫助政治素人、喜劇演員澤倫斯基操盤社群，獲得壓倒性勝選，跌破一堆專家的眼鏡。

澤倫斯基上任後成立了數位轉型部，任命當時28歲的費多羅夫為部長，成為烏克蘭史上最年輕的部長。站在身高170公分的總統澤倫斯基身旁，他像個年輕的巨人。

俄軍進犯，費多羅夫的家鄉在歷經兩日轟炸後，於三月七日被俄軍佔領。一枚炸彈擊中父親鄰家，父親被炸傷，已送入加護病房搶救，「戰爭也來敲了我的門，」他告訴《紐約時報》記者。

報導說，他曾貼出家鄉炸毀的照片，詛咒敵方「你們將下地獄，受火焚之苦」，但該文已找不到。

儘管在戰火中，身處地下的藏身之處，受訪時他仍常提起對和平的嚮往，希望臉書和YouTube能在戰後來烏克蘭設新的科技辦公室；期待與蘋果合作推動2023年線上人口普查，還有尚未實現的烏克蘭線上投票。

戰火未熄，在軍事與科技前線打拚

然而，戰火和苦難似乎還無法停止。

三月底的和平談判，烏克蘭拋出放棄加入北約，宣佈中立的橄欖枝，俄羅斯聲明將大幅緩和基輔周邊戰事以「增加互信」，卻在基輔發生激烈巷戰，並持續攻擊其他地區，企圖吞掉更多烏東領土。

一般預期，接下來兩國元首將針對領土主權進行對談，但沒人知道費多羅夫和烏克蘭人民期盼的和平何時會來。

無論如何，下一次防空警報響起時，費多羅夫和他的網軍仍會堅守崗位，「就如我們軍隊中那些不分日夜，沒有週末假日，都在保衛我們國家的英勇軍人，我們也在做一樣的事。我們在軍事前線打拚，在科技前線打拚，在經濟前線打拚。」他告訴科技媒體《Techcrunch》。

他也告訴《華盛頓郵報》，這是前進唯一的路。因為，他無法想像自己生活在「自由烏克蘭」之外的地方。

「全文轉載自未來城市(對抗飛彈的最佳武器就是科技！31歲烏克蘭部長 率百人躲地窖打「第一次世界網路大戰」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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