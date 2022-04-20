「對付烏克蘭的反抗勢力」 俄羅斯向烏東派出2萬名雇傭兵

俄羅斯軍隊本周二開始在烏東展開強力進攻後，有媒體報導稱，在那裡參戰的俄方軍人中包括雇傭軍，他們是來自敘利亞、利比亞等國的外國雇傭軍，也有俄羅斯私人軍事武裝「華格納集團」。

據英國《衛報》報導，一名歐盟官員在華盛頓對記者說，有多至20000名雇傭軍在烏克蘭東部同俄羅斯正規軍以及當地分離勢力武裝聯合作戰。據悉，雇傭軍以步兵為主，沒有軍車和重型武器，他們的主要使命是「對付烏克蘭的反抗勢力」。這名不願透露姓名的歐盟官員還說，這些在烏克蘭參加戰爭的雇傭兵，每月可以得到600至3000美元不等的軍餉。烏克蘭情報機構曾表示，莫斯科同其支持的利比亞哈弗塔（Khalifa Haftar）將軍就雇傭兵事宜簽署過協議。

此外，英國國防部今年3月曾發表評估報告稱，俄羅斯極右翼准軍事組織「華格納集團」將大約1000名成員派往烏克蘭參戰，它的頭目也在其中。瓦格納的名稱來源德國音樂家理查德·瓦格納（Richard Wagner），他曾是希特勒最崇拜的音樂家。「華格納集團」因參加2014年至2015年的頓巴斯戰爭、支持當地分離勢力而名聲大振。這一私人軍事武裝過往曾活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國以及馬裡等多個國家。他們被指責不尊重人權、手段殘忍、實施酷刑。但莫斯科方面一向否認同「瓦格納武裝」有任何牽連，在法律層面，俄羅斯禁止雇傭軍。

公開的信息可以看到，有觀點認為，該組織曾在俄羅斯國防部的設施裡進行訓練，事實上隸屬國防部。烏克蘭情報部門聲稱，「華格納集團」多次受委托刺殺澤倫斯基總統。不久前，《紐約時報》報導已有200名「華格納集團」士兵在烏克蘭陣亡。

鑑於俄羅斯增大火力進攻烏克蘭南部和東部，歐盟委員會籌備祭出新一輪制裁方案，包括禁運俄羅斯原油以及加重制裁銀行系統，封鎖俄羅斯聯邦儲蓄銀行Sberbank。該行是俄羅斯最大的金融機構。歐委會主席馮德萊恩接受德國媒體採訪時證實了以上信息，她表示，「歐盟正在探討緊急對策，俄羅斯儲蓄銀行在該國銀行系統佔比37%。」

(衛報、法新社、n-tv等)

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