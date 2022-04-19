烏克蘭士兵疑靠手機擋子彈保命 「防彈神機」型號曝光

自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，至今雙方仍沒有停火打算，日前一部影片在美國Reddit論壇瘋傳，內容為一名烏克蘭士兵疑似靠著手機擋下子彈，而究竟「防彈手機」是哪個廠牌的產品，也受到網友熱烈討論。

日前美國Reddit論壇的烏克蘭戰爭影片板（Ukraine War Video Report），一部「手機擋子彈」影片被網友熱烈討論，一名烏克蘭士兵從口袋掏出一支手機，只見手機早已被打穿、一顆子彈正好卡在保護殼上。

儘管無法證實該名士兵是否因手機擋子彈而逃過一劫，但影片曝光後仍令眾人嘖嘖稱奇，許多人分享「物品擋子彈救命」的故事，舉凡硬幣、懷錶都入列，還有網友表示自己曾祖父在第一次大戰戰場上，因掛在脖子上的望遠鏡擋下子彈而撿回一命。

烏克蘭士兵從鬼門關前走一回，救了他一命的手機型號也令眾人十分好奇，根據「韓聯社」報導，依據影片中手機的形狀、大小判斷，「防彈神機」可能是今年發表的三星Galaxy S21 FE，或者是2020年式的Galaxy S20 Plus。

根據「韓聯社」報導，救了烏克蘭士兵一命的「防彈神機」，可能是今年推出的Galaxy S21 FE。圖／三星提供 根據「韓聯社」報導，救了烏克蘭士兵一命的「防彈神機」，可能是2020年式的Galaxy S20+。圖／三星提供

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