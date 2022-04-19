聽新聞
test
0:00 / 0:00
烏克蘭士兵疑靠手機擋子彈保命 「防彈神機」型號曝光
自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，至今雙方仍沒有停火打算，日前一部影片在美國Reddit論壇瘋傳，內容為一名烏克蘭士兵疑似靠著手機擋下子彈，而究竟「防彈手機」是哪個廠牌的產品，也受到網友熱烈討論。
日前美國Reddit論壇的烏克蘭戰爭影片板（Ukraine War Video Report），一部「手機擋子彈」影片被網友熱烈討論，一名烏克蘭士兵從口袋掏出一支手機，只見手機早已被打穿、一顆子彈正好卡在保護殼上。
儘管無法證實該名士兵是否因手機擋子彈而逃過一劫，但影片曝光後仍令眾人嘖嘖稱奇，許多人分享「物品擋子彈救命」的故事，舉凡硬幣、懷錶都入列，還有網友表示自己曾祖父在第一次大戰戰場上，因掛在脖子上的望遠鏡擋下子彈而撿回一命。
烏克蘭士兵從鬼門關前走一回，救了他一命的手機型號也令眾人十分好奇，根據「韓聯社」報導，依據影片中手機的形狀、大小判斷，「防彈神機」可能是今年發表的三星Galaxy S21 FE，或者是2020年式的Galaxy S20 Plus。
延伸閱讀
▪整理包／烏克蘭獨立整整卅年後 俄羅斯為何攻打烏克蘭？
▪整理包／五大殺傷力 各國採取哪些「制裁俄羅斯」手法？打擊有多大？
▪懶人卡／俄烏衝突 無情戰火下的真情時刻
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言