關於俄烏戰爭你可能聽過？事實核查這些全是假新聞

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，一場信息戰爭在互聯網上肆虐。這場爭奪真相的戰役仍多方面進行著。德國之聲的事實核查小組在此匯編了一些來自雙方的虛假主張和宣傳，揭示了它們背後的內容。

歡呼雀躍的戰功影片

說法：一個有超過45萬的粉絲支持的烏克蘭武裝部隊非官方推特頁面（@ArmedForcesUkr）發布了一個短影片，據稱顯示的是烏克蘭對俄羅斯軍隊的軍事勝利。

DW事實核查：誤導。

德國之聲證實，影片中的6個事件已經確定在2022年俄烏戰爭前就已經發生了，畫面展示的是其他地區的沖突。其中一個片段實際上顯示了俄羅斯狙擊手在敘利亞作戰，其餘10個事件可能是合理的，但無法100%核實。

消防員之間的團結

說法：據CNN記者報導，利沃夫附近的一個燃料庫在俄羅斯導彈襲擊後起火。一些觀眾稱照片是假的。一名消防員穿著一件印有「埃德蒙頓」字樣的夾克。因此，這不是來自烏克蘭的照片。

DW事實核查：錯誤。

在德國之聲的烏克蘭事實核查影片中，我們證明這些照片是真實的。2017年，加拿大埃德蒙頓消防局向烏克蘭捐贈了600套消防服裝和其他設備，這是消防員援助烏克蘭項目負責人羅伊爾（Kevin Royle）在接受DW採訪時證實的。

布查街道上的屍體

說法：俄羅斯政府表示，當俄羅斯軍隊於3月30日離開布查時，街道上沒有屍體。

DW事實核查：錯誤。

我們關於布查的事實核查影片顯示，這一說法是錯誤的。衛星圖像和目擊者的描述顯示，3月時，已經有屍體躺在布查的街道上。

布查的「活死人」

說法：俄羅斯官方和親俄派的說法稱，布查的殺戮和屍體的圖像是偽造的。他們認為，來自布查的影片透露了屍體是由活人假扮。

DW事實核查：錯誤。

我們的影片分析顯示，影片中的屍體並沒有移動，這只是一種視覺錯覺。其他媒體的分析也得出了同樣的結論。

俄羅斯轟炸烏克蘭的城市

說法：俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）說，俄羅斯沒有轟炸烏克蘭的城市。她指稱，相關影像是北約國家變造的影片。

DW事實核查：錯誤。

俄羅斯對烏克蘭平民和非軍事目標的攻擊是有據可查的，我們關於俄烏戰爭的事實核查影片引用了幾個例子，兩個可靠的事實來源是調查網站Bellingcat和聯合國人權事務高級專員（OHCHR）的調查報告。

沒有俄羅斯人在德國被烏克蘭難民殺害的情況

說法：一名婦女在TikTok影片中說，一名16歲的俄羅斯裔難民在德國城市Euskirchen被烏克蘭難民毆打。據稱，該男孩因傷勢過重而死亡。

DW事實核查：錯誤。

如我們的事實核查所示，這一指控是錯誤的。當地警方證實沒有發生這樣的罪行，並要求撤下該影片。該女子後來在另一個影片中道歉，說她被人欺騙了。

普亭和澤倫斯基令人出乎意料的影片

說法：在一段影片中，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）似乎宣布了烏克蘭投降。在另一個影片中，普亭（Vladimir Putin）似乎宣布與烏克蘭達成和平協議。

DW事實核查：錯誤。

我們的影片分析顯示這兩個影片都是深度偽造（Deepfake）的。高度復雜的電腦程序（機器學習）被用來從其他來源生成影片和聲音，以創造以假亂真的影像。

澤倫斯基的行蹤

說法：就在今年2月底，俄羅斯入侵兩天後，俄羅斯國家杜馬發言人沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示澤倫斯基已經逃離首都基輔，這一說法在網上瘋傳。

DW事實核查：錯誤。

聲稱烏克蘭總統已經離開基輔的例子不勝枚舉，我們的事實核查影片可證實，澤倫斯基仍在烏克蘭首都辦公。

舊的爆炸影像被當作新的

說法：一位TikTok使用者發布了影片，據稱發生在哈爾科夫的巨大爆炸。同樣的影片被分享到Facebook上，並被指為是烏克蘭首都遭炮擊。

DW事實核查：錯誤。

這段影片來自黎巴嫩，顯示的是2020年貝魯特港的巨大爆炸，我們在烏克蘭事實核查影片中對影片序列的直接比較，證明了原始來源為貝魯特港爆炸是毫無疑問的。

舊照片冒充新照片

說法：基輔市長克裡琴科（Vitali Klitschko）的一張照片在戰爭頭幾天被瘋傳，顯示出他在前線保衛自己的國家。

DW事實核查：錯誤。

快速的反向圖片搜索顯示，該圖片是2021年克裡琴科本人在Instagram上發布的，他當時與烏克蘭預備役軍人一起鍛煉。

舉重運動員娜莫娃對施瓦辛格的回應

說法：在俄羅斯外交部分享的一個熱門影片中，舉重運動員娜莫娃（Maryana Naumova）聲稱，烏克蘭正處於新納粹分子的「枷鎖」之下，而俄羅斯沒有攻擊平民。

DW事實核查：錯誤。

德國之聲的報導證實了，娜莫娃如何用一系列錯誤的聲明來反駁施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）對俄羅斯人的呼籲。她的論證與俄羅斯官方宣傳一致，在關鍵點上缺乏任何事實依據。

俄羅斯是否在烏克蘭使用「蝴蝶地雷」？

說法：各種媒體報道和社交媒體貼文散布指責俄羅斯在烏克蘭使用被禁止的「蝴蝶地雷」。這些地雷看起來像玩具，因此特別容易對兒童造成危險。

DW事實核查：未經證實。

經過調查後，德國之聲並未找到俄羅斯在烏克蘭使用蝴蝶地雷的可靠證據。

烏克蘭士兵的深情告別

說法：一個熱門影片內容是烏克蘭士兵與他們的妻子告別並出發去打仗。

DW事實核查：錯誤。

電影場景往往被當作真實的影片呈現。我們的事實核查報導顯示這次使用的是哪部電影，以及為什麼這類影片在被揭穿後仍在網上傳播。

不是戰爭的鏡頭，只是《星球大戰》

說法：以色列第13頻道新聞使用了一段簡短的影片，聲稱顯示了烏克蘭遭破壞的場面。

DW事實核查：錯誤。

該廣播公司顯然沒有仔細研究所用圖像的來源，正如我們的事實核查報導所顯示的，該影片並非來自烏克蘭，而是一段出自電影《星球大戰》的影片。

誰發動的戰爭？

說法：俄羅斯入侵四天後，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃說，戰爭是烏克蘭發起的，而不是俄羅斯。她提到了自2014年以來在烏克蘭東部持續的武裝沖突。此外，扎哈羅娃還聲稱，烏克蘭計劃「有計劃地消滅頓巴斯的人口」。

DW事實核查：錯誤。

我們的事實核查報導解釋了為什麼扎哈羅娃的說法是錯誤的。2014年3月，俄羅斯非法吞並了克里米亞半島。2022年2月24日，俄羅斯從北部、東北部並通過南部的克里米亞半島襲擊了烏克蘭，引發了俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭。

不是烏克蘭戰爭的第一個美國受害者

說法：一個冒充CNN的Twitter帳戶報導了一名美國活動人士於烏克蘭死亡，該貼文之所以走紅，是因為它顯示了一個據稱已經在阿富汗死亡的人。

DW事實核查：錯誤

為了核實事實，德國之聲向CNN求證。他們的發言人強調：「這些圖片、貼文、相關故事以及發布推文的社交媒體帳戶都是假的」。通過反向圖片搜索，發現照片中的真人是一個美國YouTube網紅。

波蘭對烏克蘭的空中支援

說法：烏克蘭空軍聲稱，未來可以從波蘭機場起飛執行「戰鬥任務」。

DW事實核查：誤導。

德國之聲的研究表明，烏克蘭空軍聲稱其戰鬥機可以從波蘭發動戰鬥任務是不正確的。我們采訪的一位分析家說，這將會相當於北約參戰。

追逐「基輔幽靈」

說法：據說一名烏克蘭戰鬥機飛行員擊落了六架俄羅斯軍機，並在社交媒體上被當作戰爭英雄加以傳頌，網友還展示了據說是他的照片。

DW事實核查：錯誤。

德國之聲的事實核查報導顯示，大多數與「基輔幽靈」有關的影片和照片都是偽造的，烏克蘭國防部沒有回應我們關於飛行員身份的問題。

更多舊的爆炸錄像被當作當前的錄像

說法：一個TikTok影片顯示了巨大的爆炸，據稱是俄羅斯軍隊入侵前一天在烏克蘭發生的襲擊。

DW事實核查：錯誤。

我們的第一個事實核查影片指出，爆炸發生在2021年的俄羅斯城市新西伯利亞，那裡的一個加油站在爆炸後陷入火海。

在烏克蘭的跳傘行動

說法：德國《圖片報》電視頻道的一名主持人說，網上一段影片顯示數百名俄羅斯士兵跳傘進入烏克蘭哈爾科夫。

DW事實核查：錯誤。

在我們對五段烏克蘭影片的事實核查中，我們澄清了這段影片並非來自俄烏戰爭。它早在2016年就被發布在各種社交網絡上，這被稱為是俄羅斯傘兵在俄羅斯訓練期間的情況。

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【 本文章由德國之聲授權提供】

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