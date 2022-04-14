烏稱擊中俄軍重要艦艇 俄稱俘虜烏軍官兵千人

俄羅斯黑海艦隊最重要的艦艇「莫斯科號」導彈巡洋艦在一次爆炸中嚴重受損。俄羅斯國防部對外通報稱，軍艦搭載的彈藥發生了大爆炸，導致該艦遭到嚴重損毀。全體船員已經獲救，目前正在對爆炸原因進行調查。

俄羅斯國防部對外通報前幾個小時，基輔方面表示，烏克蘭的一枚反艦導彈擊中了「莫斯科號」導彈巡洋艦。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Olexij Arestowytsch）周三（4月13日）在接受媒體採訪時說，這艘戰艦上有超過500名俄軍官兵。還有消息稱，「莫斯科號」導彈巡洋艦在7周前參加了針對烏克蘭蛇島的軍事佔領行動。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Heraschtschenko）在社交媒體上表示，「莫斯科」號導彈巡洋艦被烏軍使用的一枚「海王星」岸艦導彈擊中。「海王星」岸艦導彈為烏克蘭自行研發，射程可達280公里。

路透社報導，「莫斯科」號導彈巡洋艦是俄羅斯入侵烏克蘭以來已知的第二艘嚴重受損的軍艦。上個月，烏克蘭方面曾表示摧毀了當時正位於亞速海的俄羅斯一艘大型登陸支援艦「奧爾斯克號」(Orsk)。

俄羅斯新聞媒體報導稱，1983年開始服役的「莫斯科號」導彈巡洋艦配備了16枚「沃爾肯」（Vulkan）反艦巡航導彈，射程至少700公里。

俄軍稱俘虜1026名烏克蘭軍人

俄羅斯方面稱，俄軍在烏克蘭馬裡烏波爾俘虜了烏克蘭海軍陸戰隊第36旅1026名軍人，其中包括162名軍官。俄方還稱，馬裡烏波爾市已完全在俄軍的控制之下。但是烏克蘭國防部發言人表示，他沒有關於馬裡烏波爾海軍陸戰隊投降的信息。

如果佔領了馬裡烏波爾亞速鋼鐵工業區，俄羅斯就控制住烏克蘭在亞速海最重要的港口。這將有利於加強俄軍在烏克蘭南部的陸地走廊，並擴大其對烏克蘭東部的佔領。

本周一（4月11日）烏克蘭海軍陸戰隊在臉書上發表的一個貼文稱，該部隊正在准備在馬里烏波爾進行最後一場戰鬥，由於彈藥已經耗盡，這場戰鬥將以犧牲或被俘為結局。

這篇貼文寫道：「今天可能將是最後的戰鬥，因為沒有彈藥了。除此之外：並肩作戰。除此之外，對一些人來說是死亡，對另一些人來說是被俘。」

烏克蘭官方當時辟謠說，這個貼文可能是假的。烏克蘭軍隊仍在堅持戰鬥。

（路透社）

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