心愛娃娃留烏克蘭帶不走 女童在慈善機構驚見一模一樣的娃娃

烏克蘭女童維若妮卡（Veronika）和媽媽塔揚娜（Tatyana）本月7日透過慈善機構牽線，輾轉到英國投靠寄宿家庭。她們逃難時只帶著1個行李箱和1台嬰兒車，在英國嬰兒用品慈善銀行Stripey Stork挑選生活必需品時，竟發現跟維若妮卡留在家裡一模一樣的娃娃。

母女倆本月8日來到Stripey Stork領取包括衣服、鞋子、玩具、高腳椅、床單、如廁訓練工具、尿布和盥洗用品等物品。維若妮卡看到這個跟自己在慌亂中無法帶走、外型一樣的娃娃「極度興奮」，立刻擁娃娃入懷。慈善機構創辦人也說這個消息讓他們超開心，還透露維若妮卡離開時給他們一個大大的飛吻。

2013年成立的Stripey Stork仿造食物銀行的營運模式為有小孩的家庭提供必需品，現正幫助抵達英國的烏克蘭難民。Stripey Stork表示至今已有700個英國家庭贊助烏克蘭人。

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