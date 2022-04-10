「普亭是21世紀主要戰犯」 烏檢方確認500名戰爭罪嫌犯

烏克蘭檢察總長維妮迪托薇10日說，俄國總統普亭是「21世紀的主要戰犯」，但由於普亭的職位，他有一些免遭起訴的豁免權。

維涅迪克托娃向英國天空新聞表示，烏克蘭已確認500名戰爭罪嫌犯，並稱目前至少有5600宗戰爭罪狀。

當談到烏東克拉莫托斯克火車站的攻擊，維妮迪托薇說，「這絕對是戰爭罪，造成50多人死亡的是俄國飛彈」，並稱烏克蘭有證據可證明是俄國所為。

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