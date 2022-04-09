烏火車站遭炮擊平民死傷 歐盟聯合國將重返基輔

（德國之聲中文網）本周五（4月8日），兩枚俄軍導彈擊中了烏克蘭東部城市克拉馬托斯克（Kramatorsk）的火車站，據烏克蘭國家鐵路公司稱，超過30人死亡、100人受傷。該市市長Oleksander Honcharenko說，火車站被擊中時，大約有4000人在火車站，其中大部分是老人、婦女和兒童。這些平民原先預計搭火車疏散到烏克蘭較安全的地區。

「沒有底限的邪惡」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在臉書上發文稱，俄羅斯軍隊以Tochka-U導彈襲擊了滿是平民的克拉馬托斯克火車站。他寫道：（俄羅斯人）正在摧毀平民。這是一種沒有底限的邪惡。如果不懲罰他們，他們不會罷手。 」

不過，俄羅斯否認策劃此次襲擊，也沒有立即對襲擊的報道或傷亡人數發表評論。事實上，自2月24日入侵烏克蘭以來，莫斯科一直否認以平民為目標。

馮德萊恩、博雷利搭火車前往基輔

在烏俄戰爭開始後的隔天，歐盟代表機構從烏克蘭撤離。今天，歐盟駐烏克蘭代表團團長馬西科斯（Matti Maasikos）啟程回到烏克蘭，他將帶著一個小團隊，繼續在首都基輔履行其職務。

一起搭乘火車前往基輔的還有歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交政策負責人博雷利（Josep Borrell）。他們此行的目的是向烏克蘭表示聲援，並與該國總統澤連斯基會面。馮德萊恩和博雷利將出席周六在華沙舉行的「為烏克蘭站出來」（Stand Up for Ukraine）募款活動，替烏克蘭難民籌措資金。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的發言人杜亞裡克（Stephane Dujarric）說，在臨時重新部署關鍵人員後，聯合國也將在基輔重新設立機構。

德國撥款20億歐元助烏克蘭難民

德國各聯邦州的領導人周四（4月7日）就支持和安置烏克蘭難民的費用分擔機制達成一致。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）說，從6月1日起，來自烏克蘭的難民將能夠在德國獲得基本的福利待遇。

聯邦政府將提供的20億歐元，用於支持德國各州安置和融合烏克蘭難民，其中包含基本生活津貼、醫療、德語課程和就業協助等項目。肖爾茨補充說，納入德國的基本社會保障體系將使烏克蘭難民更容易融入和留在德國。

根據德國警方的數據，到目前為止，德國已經登記了大約31.6萬名烏克蘭難民，其中約有6萬名烏克蘭難民居住在首都柏林。

（綜合報導）

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