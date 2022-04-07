硝煙散去…基輔重現生機 街上行人變多、店家重新開張

4月初以來，烏克蘭首都基輔的生活明顯復甦。儘管市政府警告說，軍事威脅還未消失，許多在2月下旬俄軍開始轟炸時離開基輔的居民正逐漸重返家園，街上行人漸多，商店、咖啡館、餐館和理髮店重又開張，學校也以各種方式重新運作。市府稱，90%的學童將能得到遠程授課。

4月初，俄軍撤出，烏克蘭政府宣布現已完全控制大基輔地區，但預計該國東部和南部會發生激烈戰事。俄軍撤退後，基輔遠郊的布查（Butscha）呈現一幅恐怖圖景：大量屍體橫陳大街。

「我想馬上回家」

根據基輔拉祖姆科夫（Rasumkow）研究中心的一項調查結果，79%的烏克蘭難民希望重返家園。德國之聲從負責基輔疏散人員的志願者組織那裡了解到，現在，每天都有數百人進入基輔。

其中一位是40歲的安德烈，本周二（4月5日），他乘坐一輛滿載的巴士從羅夫納 (Rivne) 抵達基輔中央車站。他是從鄰國波蘭經由這座烏克蘭西部城市返回首都的。他說，在俄軍轟炸第一天，他想把妻子和分別是4歲和6歲的兩個孩子帶到安全地方，一起去了他曾經工作過的波蘭農莊。他說，「其實，我很想馬上回去參戰，但為了養家糊口，我不得不留下來工作一段時間。」

周二早上，基輔西北部又發生爆炸。但這位重返家園者並不害怕。他說，「人們經常看新聞，知道在布查及其它地方在進行掃雷。看到俄羅斯人的惡行後，他們就想立即回來。我們在基輔的公寓安然無恙，對我來說，現在該拿起武器，或幫助重建。」安德烈說，他妻子也很想念家鄉，無論有多困難，她要盡快回家。

公共交通和市場恢復

安德烈很高興，不必花錢坐出租車回家。因為，周二這一天，地鐵中央站恢復了全面運營。戰爭爆發後，地鐵站一度用作防空洞，地鐵停駛。基輔市政廳稱，已有150輛公交車和30多輛有軌電車恢復行使，出租車也以戰前收費標準運營。

一周以來，基輔大街上，交通量顯著增加，往常的交通擁堵重現，不過現在是在檢查站和第聶伯河橋梁附近，司機和乘客接受證件檢查。在基輔的超市，之前空空的貨架3月底開始重又裝滿。一方面，是因為恐慌性搶購現象減少，另一方面是因為，與戰爭初期人道主義車隊運送的大部分外國產品不同，從糖果到新鮮肉類和奶製品，烏克蘭本地常用商品重現。當局每天都會報告哪些地區有小型農貿市場，可以在那裡購買土豆、傳統紅菜湯用料蔬菜和其它雜貨。

對農民來說，進一趟城還很費事。一位在基輔市中心擺流動攤位的農民告知：「因為橋上堵車，檢查站很多，從左岸到右岸需要兩個小時。有時可以離開了，但突然響起空襲警報，我們又得回頭。」

過去一星期裡，還在俄軍完全撤出之前，基輔的空襲警報便已減少，與俄羅斯破壞分子巷戰的槍聲也漸疏。一些遠郊地區居民仍聽到很多槍聲--不是因為戰鬥，而是由於基輔民兵部隊在附近森林中演習。

熱餐和花園咖啡館

許多小業主也重新工作。當局稱，本月初以來，已有760多家雜貨店、400家餐館和440多個加油站開張。一度作為防空掩體的中央地鐵站內一家前泰國餐廳在為防御人員和空襲期間躲在地下的人們準備熱食。大廚說，「我們的記錄是每天510客飯！我們煮紅菜湯、湯和粥。附近地區農民給我們提供食材」。

餐廳旁開有一家咖啡館。經理奧列克桑德拉告知，她從供應商那裡得到烘焙咖啡。基輔周圍發生戰鬥時，供應商們曾撤離至烏克蘭西部。她說，「我們每天有多達50位顧客，他們喜歡我們的特色咖啡和舒適的花園。碰上暖和天氣，可享受喝一杯咖啡的樂趣。我感覺，人們正逐漸回到首都，顧客越來越多。競爭也在加劇，因為每天都有更多的咖啡館營業。」

限制解除

在基輔最昂貴超市之一附近，停車場上重又停滿汽車。周圍餐廳、酒吧個個爆滿。在戒嚴中實施了長達一個月的酒類禁售令之後，富有的基輔人再度上餐廳、酒吧喝酒，超市也恢復出售酒精飲料，貨架上的黃色封膠帶被移除。

理髮店重新營業，這也讓居民們高興。基輔市中心一家沙龍業主說，她目前只能提供5月初的預約了，原因是，「我們現在只有一個理髮師，很多人已整整一個月沒理髮。」不過，理髮師奧萊娜說，「軍人和報到服兵役的人不預約就能理髮。他們優先。」

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