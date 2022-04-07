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影／一個月宛如地獄…直擊布查鎮慘況 民眾：俄軍向行人直接開槍

德國之聲 / 德國之聲
烏克蘭北部小鎮布查的慘狀震驚了全世界。圖／德國之聲
烏克蘭北部小鎮布查的慘狀震驚了全世界。圖／德國之聲

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烏克蘭北部小鎮布查的慘狀震驚了全世界。當地民眾到底經歷了怎樣的一個月？德國之聲記者Nick Connolly探訪了這座劫後餘生的小鎮，與驚魂未定的民眾交談。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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