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影／一個月宛如地獄…直擊布查鎮慘況 民眾：俄軍向行人直接開槍
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烏克蘭北部小鎮布查的慘狀震驚了全世界。當地民眾到底經歷了怎樣的一個月？德國之聲記者Nick Connolly探訪了這座劫後餘生的小鎮，與驚魂未定的民眾交談。
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