俄烏資訊戰：中俄如何聯手主導中國網絡輿論？

俄烏戰爭爆發以來，中國一直試圖在外交層面展現中立姿態，但在中國互聯網上流傳、關於俄烏戰爭的主流信息，卻描繪了另一個不同的現實。

俄羅斯持續通過不同渠道傳播關於俄烏戰爭的大外宣，台灣民主實驗室上週發布的一份報告指出，與俄羅斯政府立場相近的敘事，正在中國的社交媒體上迅速傳播。

該報告指出，中國與俄羅斯官媒自2015年起便簽訂合作協議，兩邊官媒關係緊密。這也讓俄烏戰爭爆發後，俄羅斯大外宣的內容在中國社交媒體平台上被放大宣傳。

台灣民主實驗室分析師Jerry Yu在報告中指出，中國在戰爭初期將負面意涵的「納粹」與烏克蘭連結，並運用「外國勢力干預中國內政」的論述主導了中國輿論環境，引發中國網民對烏克蘭政府和其軍隊的反感，進一步支持俄國的軍事入侵。

此前，俄羅斯多次以北約擴張帶來威脅、烏克蘭由新納粹分子主導等論述為其入侵烏克蘭的行為辯護。對此，中國在外交上堅持保持中立，北京目前為止也未公開批評俄羅斯在烏克蘭的行動。今年2月中俄兩國元首在北京會晤時，中國國家主席習近平稱，中國與俄羅斯的合作「沒有限制」，這也讓民主國家對北京在俄烏戰爭的真實立場產生了懷疑。

Jerry Yu在報告中稱，俄烏戰爭爆發後不久，中國官媒快速引用俄羅斯官媒的報導，將烏克蘭政府與納粹政府劃上等號。微博上部分具有影響力的帳號與媒體，也在開戰後第三天，翻出2019年一則假訊息，將烏克蘭的極右派國民警衛隊「亞速營」與2019年香港的「反送中」示威運動做連結。他特別提到，與中國官方有干係的「觀察者網」2月27日曾轉發相關內容。

部分專家認為，這些宣傳行動在戰略上對中國共產黨有利。美國非政府組織「自由之家」的中國、香港和台灣研究主任庫克（Sarah Cook）向德國之聲表示：「顯然，至少有部分共產黨內的機構已經決定，從戰略上來說，即便支持俄羅斯的入侵還有俄羅斯對烏克蘭所做的事情，這些論述對中國不利，但對中國共產黨卻有利。」

她補充道：「一旦共產黨內部分組織做出這個決定，宣傳和信息控制機構就會朝著這個方向發展。無論是官媒的報導，還是對其他國內媒體和網絡平台所發出的指示，共產黨都會明文什麼內容是被允許的、哪些內容應該被擴大傳播，以及哪些觀點和信息來源應該被審查。」

美國佐治亞州立大學全球傳播學助理教授雷普尼科娃（Maria Repnikova）則認為，這些宣傳工作也是在試圖激發中國的民族主義和反西方情緒。她告訴德國之聲：「我在中國社交媒體上看到很多親俄羅斯的言論，以及反西方的情緒，這些內容往往都在挑戰美國、西方和北約的合法性。」

俄羅斯論述如何在中國社交媒體擴散？

台灣民主實驗室的報告指出，中國公眾在俄烏戰爭前，並不熟悉圍繞「烏克蘭納粹」的相關論述，相關話題在中國也沒有引起媒體關注。但在戰爭爆發前數日，一道涉及新聞管制的命令《有關烏克蘭局勢的報導中，對俄羅斯不利和親西方的不發》，卻突然公布。這條指令還要求，蹭熱門話題時只用人、新、央（指人民日報、新華社、央視）發布的話題。

在俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭後不久，多家中國官媒與中國外交部開始推送俄羅斯官媒的內容，包含轉發烏克蘭總統澤連斯基已離開基輔或烏克蘭士兵已投降的不實說法。此外，中國官媒也引用俄羅斯外長拉夫羅夫的說法，稱烏克蘭政府為納粹政府。

該報告也強調，在戰爭的第三天，中國社交媒體平台微博上有影響力的帳號開始傳播一則2019年的虛假新聞，聲稱烏克蘭極右翼的亞速營曾參與香港的「反送中」運動，並受到美方資助。

該報告的作者Jerry Yu寫道：「這種策略成功地將中國網絡言論中對納粹主義的討論和外國勢力干涉中國內政的相關論述做連結，影響中國公眾輿論支持俄羅斯對烏克蘭的入侵。」

總的來說，該報告認為俄羅斯國家媒體的中文社交媒體帳戶、中國國內媒體、微博上有影響力的帳戶以及西方社交媒體平台上的中文帳戶，是在華語世界中傳播俄羅斯論述的主要助力者。

該報告寫道：「由於中文世界的受眾並不限於中國，也因此微博此等的論述外溢效應不宜小覷。尤其當前俄羅斯官方受到各國網路平台限制之際，中國的論述透過微博，甚至抖音、YouTube 等平台繼續散佈俄羅斯的政治宣傳，已加深烏克蘭在中文使用者中的負面形像。」

3月24日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會中，回應北約秘書長斯托爾滕貝格指責中國「公然散佈謊言和假消息」支持俄羅斯、散佈美國在烏克蘭生物實驗室的傳言，強調外界抹黑中國發布假消息，並稱「指責中方散佈涉烏虛假信息，本身就是在散佈虛假信息」。

回擊中國社交媒體上的俄羅斯論述

雖然俄羅斯的論述在中國社交媒體上主導了有關烏克蘭戰爭的訊息，但也有一些人努力回擊這種政令宣傳。住在烏克蘭敖德薩的中國程序員王吉賢每天都在多個社交媒體平台上傳影片，向講中文的受眾展示來自烏克蘭當地的第一手消息。

然而，上個月他的多個中國社交媒體帳戶卻全被刪除。他在3月1日上傳至Youtube的一個影片中表示：「為什麼在基輔時間下午3點的時候，這麼整齊劃一的，我名下的所有帳號全部被刪掉？包括我與我的家人唯一報平安的方式，包括我父母唯一能聯絡我的方式，被你們刪掉了。我們都能接受看清真相，願意放下屠刀的俄國士兵，你為什麼就不能接受一個你自己的公民，我只是個程序員，我不是作戰人員。」

王吉賢在接受德國之聲訪問時表示，他在戰爭初期為烏克蘭許多人覺得不公平，因為當地有「很多英雄事蹟被埋沒」。他說：「他們是保衛自己的家園的，我覺得這些英勇無畏，應該被世人知道。但若我用中文去搜索，簡直把這邊的英雄說成是恐怖份子了，我覺得這很不公平。」

他還說：「最近我持續向國內發聲，我其實是想喚醒人們獨立思考的能力，不要人雲亦雲。我沒有在我的視頻中有什麼主張，我只是告訴你，這有另外的角度，你不妨看看。我希望更多人能被喚醒，能在自己接收到完整的信息後，做出自己獨立的判斷。」

此外，上個月美國非營利機構卡特中心（Carter Center）的網站「中美印象」，轉載了上海市公共政策研究會會長胡偉的一篇標題為〈俄烏戰爭的可能結果與中國的抉擇〉的文章。內容建議「中國不能與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）綁在一起」，需要儘快「切割」。但在那之後不久，胡偉全文被刪光，中美印象中文網也無法進入。

中國宣傳行動效果如何？

在美國任教的傳播學專家雷普尼科娃告訴德國之聲，即使中國社交媒體上有一些批評俄羅斯立場的訊息，也有一些人針對反西方言論做事實查核的工作，但這些批評訊息往往很快遭到審查。她說：「在中國網絡上最主導的訊息往往是民族主義和反西方的訊息，因為它們的立場與俄羅斯的論述一致。其他試圖挑戰這些說法的聲音都會被迅速審查。」

自由之家的庫克則說，除了加倍傳播俄羅斯的論述外，壓制與該論述不同的聲音，對於確保政令宣導產生效果也至關重要。她說：「如果這些批評的聲音沒有被限制，那麼政令宣導的效果就會大打折扣。」

中國官方希望在外交上持續採取中立立場，但其在網絡上的相關操作似乎表明，北京對俄羅斯入侵烏克蘭一事的立場，與所謂「中立」非常不一樣。

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