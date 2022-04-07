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澤倫斯基批西方優柔寡斷 歐盟內傳異音

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）週三（4月6日）在愛爾蘭議會發言時，指責一些西方領導人認為經濟損失比戰爭罪行更可怕。他說：「當我們聽到關於制裁的新言論時，我無法容忍任何領導人在俄羅斯軍隊所做的一切之後，還表現的優柔寡斷。」

他補充道：「我們唯一缺乏的是一些政治與商業領導人有原則的作法。他們仍然認為戰爭和戰爭罪並不是像經濟損失那樣可怕的東西。」

烏克蘭總統還呼籲愛爾蘭說服其歐盟伙伴對俄羅斯採取「更嚴格」的措施，不過並不是所有的歐盟國家都對這場戰爭採取相同強硬的立場，比如說匈牙利。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）被認為是與普亭關係最密切的歐盟領導人之一。他說，如果莫斯科要求匈牙利用盧布支付俄羅斯天然氣，匈牙利不會有問題。他補充說，匈牙利不支持將歐盟制裁擴大到從俄羅斯進口的石油和天然氣。

俄羅斯要求歐盟國家用盧布支付天然氣進口費用，以支撐俄羅斯貨幣。然而，大多數歐洲國家都拒絕了，稱現有合同是以歐元或美元訂定的。

但歐爾班（Viktor Orban）6日表示，他與俄羅斯總統普丁通話，敦促其立即在烏克蘭停火。他說：「他的回應是正面的，但也提出了條件。」

歐爾班並未說明普丁提出的條件為何。這位3日剛勝選的匈牙利領導人說，他已邀請普丁與法國總統馬克宏、德國總理肖爾茨和烏克蘭總統澤連斯基一起到布達佩斯進行會談。

除了態度較為和緩的匈牙利，歐盟還要面對態度激動的波蘭。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）將普丁比作希特勒，並說歐洲不應該與「罪犯」談判。

他在4月4日向法國總統馬克宏表示：「你與普丁談判了多少次？你取得了什麼成果？你不能與犯罪分子談判。犯罪分子需要被打擊。」

馬克宏譴責了莫拉維茨基把普丁比喻為希特勒的說法，並在6日對法國TF1廣播電台說，這種言論「既無根據又可恥」，並說相關言論有可能破壞歐盟的團結。

他表示，莫拉維茨基屬於一個「極右翼政黨」，並支持馬克宏的競爭對手國民大會黨的勒龐（Marine Le Pen）。法國計劃在本月舉行兩輪總統選舉，一輪在4月10日，另一輪在4月24日。

（路透社、美聯社）

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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