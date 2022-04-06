爭取頓巴斯！俄烏都不鬆手的關鍵地區

俄烏戰爭至今在東線戰場仍拉鋸，外媒點出俄軍對烏克蘭頓巴斯地區的執著原因，首先是象徵地位，原本親俄的分離主義者僅佔據頓巴斯東側的領土，完整打下頓巴斯是普丁能作為宣傳勝利的利器，其次是頓巴斯地區若全面歸俄，再算上克里米亞地區，俄國將徹底切斷烏國內陸與黑海聯繫，相當於烏國的經濟命脈與補給命脈全斷。

俄視頓巴斯為勝利

在基輔戰區不順後，俄軍將戰爭重心轉移到東線戰場，被認為是曠日費時之戰，俄軍對東線頓巴斯地區的執著，與該地區的象徵地位、戰略地位、歷史地位、乃至於經濟地位都很重要。

根據《英國廣播公司》報導，在戰爭爆發前，算上親俄的分離主義者，僅有頓巴斯東側的領土算是俄國勢力，戰爭開始一個多月，俄國聲稱已控制盧甘斯克地區的93%，以及54%的頓內茨克地區（皆屬頓巴斯地區），若俄軍能完整收下頓巴斯地區，對比戰前該區有3分之2都在烏國手中，將被普丁視為戰勝的象徵：此前8年只是扶植分離主義者，如今親征不到2個月就幾乎併吞。

另外是頓巴斯的戰略地位，對歐陸與俄國來說，烏克蘭就是北約與俄緩衝區，再對烏國而言，頓巴斯地區就是俄烏緩衝區，地緣上是補給線的必經之處，加上俄羅斯已掌控更南端的克里米亞，若完全併吞頓巴斯，俄羅斯勢力從東線與南端形成串連。

歷史文化地位複雜

這也與頓巴斯的歷史文化地位有關，《華盛頓郵報》報導，頓巴斯地區裡的分離主義者出現，就是當地的政治傾向並未一致，才會在2014年發生分裂公投，從歷史文化來說，該地區其實過半人口都將俄語視為母語，按普丁的理解，這些都算是烏國治下的特殊地區，他一再聲稱「保護講俄語的人民不受侵害」的寬容方針。

但其實烏國東部多俄語、西部多烏語只是粗略區分，東部鄉村區域仍出現很多俄烏混合用語（稱作Surzhyk），無論如何，普丁對頓巴斯的文化歷史地位很堅定，認定該屬俄。

可切斷烏經濟命脈

最後是經濟地位，路透社報導，普丁此前就放話過要「解放烏克蘭的工業心臟」，他指的就是頓巴斯地區的鋼鐵、重型機械出口，特別是頓巴斯東南端的關鍵城市馬立波。

據《今日印度》報導，馬立波當前幾乎淪陷於俄軍，但烏軍並未放棄反擊，馬立波就是俄控陸橋的關鍵城市，俄打算控制烏克蘭黑海沿岸的港口線，連接頓巴斯與克里米亞，馬立波不僅位居頓內茨克州的中央地帶，其繁榮的製造業和港口作用，都是烏國真正的收入來源。

俄軍在控制馬立波和另一個陸橋計畫的重要港口赫爾松後，已掌控烏國超過8成的黑海沿岸，一舉打下頓巴斯的話，烏克蘭將徹底與黑海切斷聯繫，經濟命脈遭俄國掐死，這也是當前烏國不願放棄馬立波、且積極堅守斯拉維揚斯克的原因（斯城地理位置上是俄軍在頓巴斯下個西伐的大城）。

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