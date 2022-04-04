澤倫斯基不躲了！穿防彈衣視察布查

烏克蘭總統澤倫斯基4日視察首都基輔西北方56公里的布查鎮。烏克蘭3日指控俄軍占據布查一個月期間，屠殺410名鎮民。

澤倫斯基穿著防彈衣，周遭圍繞著軍事人員，他接受國家電視台訪問時說，俄軍在布查屠殺平民後，烏克蘭「很難」與俄國談判。

澤倫斯基說，「這是戰爭罪，會被全世界認定為種族滅絕」，他提醒「俄國把會談進程拖得愈久」，情況會愈糟。

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